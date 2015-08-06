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    Генич: «Обязательно попробую новую игру FIFA, но опцию комментатора отключу»

    Спортивный комментатор Константин Генич в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» признался, что не является большим любителем футбольных компьютерных игр.

    "Раньше играл, но меня нельзя назвать поклонником симуляторов и компьютерных игр. Бывало, что я на сборах с ребятами сидел и поигрывал, на компьютере у меня "НХЛ" была. Мне очень нравилось ее оформление, особенно заставка: "ЕА Sports: it's in the game". Плюс мне любопытно было просто скачать игру, чтобы посмотреть, как менялось все графически. Честно признаюсь, в хоккей мне всегда нравилось больше играть, чем в футбол, но в "ФИФУ 16" попробую обязательно. Наверное, при этом я отключу опцию комментатора.
    Я не люблю себя переслушивать, смотреть потом матчи со своим комментарием. Я к себе отношусь достаточно скептически и требовательно. А если я еще буду плохо играть, у меня будет что-то не получаться, и комментатор меня будет добивать, то боюсь, Генич войдет в список самых ненавистных репортеров, и я в "Твиттере" напишу "Генича на помойку", - сказал Константин Генич.
    Полностью интервью с Константином Геничем можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2015 18:03
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +104

      Killofwrath 6 августа 2015, 23:44

      Генич и Стогниенко - топ комментаторы)

      0
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      Рейтинг: +100

      borsch123 6 августа 2015, 23:03

      Позитивный комментатор,любит пошутить.Не унылое Г, как многие.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      ВИЛы 6 августа 2015, 21:36

      Тааищи, плохо что ёпции с ойловым нет!
      Она вейнула бы нас во въемена пейвой буйжуазной еволюции.
      Эх, было въемечко...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      siberon 6 августа 2015, 21:13

      Честно и откровенно, от души.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +146

      Serjinho 6 августа 2015, 20:49

      генич - единственный адекватный комментатор на нтв+. если уж генича на помойку, то можно всю лигу-тв вместе с ним выносить

      0
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      Рейтинг: +10

      Nilmar-Spartak 6 августа 2015, 19:36

      Да и правильно, кто вообще с комментаторами в фифа играет?!

      -1
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 19:16

      Ну Успехов :~))

      0
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      Рейтинг: +50

      satybaldyev_sergey 6 августа 2015, 18:23

      и я в "Твиттере" напишу "Генича на помойку", - сказал Константин Генич.

      хахах.. юморист

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