Генич: «Обязательно попробую новую игру FIFA, но опцию комментатора отключу»

Спортивный комментатор Константин Генич в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» признался, что не является большим любителем футбольных компьютерных игр.





"Раньше играл, но меня нельзя назвать поклонником симуляторов и компьютерных игр. Бывало, что я на сборах с ребятами сидел и поигрывал, на компьютере у меня "НХЛ" была. Мне очень нравилось ее оформление, особенно заставка: "ЕА Sports: it's in the game". Плюс мне любопытно было просто скачать игру, чтобы посмотреть, как менялось все графически. Честно признаюсь, в хоккей мне всегда нравилось больше играть, чем в футбол, но в "ФИФУ 16" попробую обязательно. Наверное, при этом я отключу опцию комментатора.

Я не люблю себя переслушивать, смотреть потом матчи со своим комментарием. Я к себе отношусь достаточно скептически и требовательно. А если я еще буду плохо играть, у меня будет что-то не получаться, и комментатор меня будет добивать, то боюсь, Генич войдет в список самых ненавистных репортеров, и я в "Твиттере" напишу "Генича на помойку", - сказал Константин Генич.