Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Текстовая трансляция матча «Рубин» - «Штурм» - на «Бомбардире»

    «Рубин» выиграл первую встречу в гостях у «Штурма», но расслабляться казанской команде никак нельзя. Австрийский футбол сейчас на подъеме, о чем свидетельствуют последние успехи сборной.

    Команду из «Граца» может вдохновить пример венского «Рапида», который закончив вничью 2:2 на своем поле первый матч квалификации Лиги чемпионов против «Аякса» сумел в гостях забить трижды и одержал сенсационную победу со счетом 3:2.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Рубин» - «Штурм», который начнется сегодня в 19.00. Комментатор – Андрей Ковалев.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2015 18:31
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 6 августа 2015, 20:52

      молодцы)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 августа 2015, 19:43

      Стрёмно както..
      Вспоминаю Рапид-Рубин..0-2..и обратка дома 0-3..и это при Бикеиче...да после Барседраки...
      Хоя.мобыть путаю..
      Но,тревожно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      kidd-75 6 августа 2015, 18:45

      Грац не нужно в кавычки ставить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 17:11

      Успехов в ЛЕ

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11