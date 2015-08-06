Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Канделаки назвала игроков ЦСКА «реальными пацанами»

    Генеральный директор нового федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» Тинатин Канделаки прокомментировала победу московского ЦСКА в ответной игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против чешской «Спарты» (3:2).

    «ЦСКА молодцы! Вот так, сжав зубы, не сдавшись, вернуться с 0:2 и выиграть – просто идеально для драматургии! Но это не пьеса, это реальная жизнь, реальная история, которая пишется реальными пацанами. Поздравляю команду и болельщиков. Ждем следующего шага в Лиге чемпионов!», - написала Канделаки.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2015 01:44
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      Arsenal007 6 августа 2015, 09:12

      Чую много комментариев от Канделаки будет ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 6 августа 2015, 07:43

      самый реальный это дырофей,как-никак рекордсмен

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся > Каратель 6 августа 2015, 08:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Существо, ты знаешь кто такие каратели? Это те кто стариков, женщин и детей убивал, их презерали все воины в мире во все времена, ведь это трусы и садисты в одном лице, ты бы на сайтах ua с таким ником сидел бы, там таких выродков полно, своим будешь.

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +92

      Damon > rifcenter вернулся 6 августа 2015, 08:49

      А разве он не прав? Рекорд есть рекорд. Как 1-18 вспоминать, забывая 18 очей в группе, так нормально, а конифейку затронули, так каратель?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся > Damon 6 августа 2015, 09:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Причем тут Акинфеев ?! Ты ник то его видел?! Да и судя по твоим и его комментариям вы из одного амбара с табличкой ато комменты тут пишете. Да и в стране предателей и карателей вратари сейчас хуже чем Акинфеев.

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель > rifcenter вернулся 6 августа 2015, 17:36

      существо,ты бы ротик свой школьный прикрыл,но для школоты всё же скажу,я в годй 2012 ещё зарегился и никакой украины впомине не было(всякого рода майданов-путанов),так что завали ка ты пищеприёмник и помалкивай,готовься к школе,книжки читай,таблицу умножения повтори

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель > rifcenter вернулся 6 августа 2015, 17:38

      засунь свою укропину и ато куда себе поглубже и можешь не высовывать

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся > Каратель 6 августа 2015, 19:20

      Я тебе засуну и поверь, высовывать не буду))) . Тебе там в амбаре походу и так суют если с комментами халтуришь. Вот скажи мне честно существо, тебя кормят там за укропские комменты или нет?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся > Каратель 6 августа 2015, 19:22

      А ты типа нейтральный и вашим и нашим?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся > Каратель 6 августа 2015, 19:25

      Я назвал тебя существом потому как только существо может такой ник себе сделать (на случай если ты не понял )

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 6 августа 2015, 06:54

      Ещё в главные новости надо было

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 6 августа 2015, 02:49

      Так пусть она к ним, реальным пацанам этим, в раздевалку сходит.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 августа 2015, 02:25

      В ихней бригаде авторитетный пахан-Гинер.Он решает все вопросы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +326

      SHMEL > Диктор 6 августа 2015, 07:28

      В "ихней",""евошней","еённой"-велик и могуч русский язык...В русском языке нет слова ихней,есть слово "их"...неуч.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 6 августа 2015, 01:54

      Какой глубокий анализ матча

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Oocarasu_ 6 августа 2015, 01:46

      Честно говоря новость не интересно и не уместна

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11