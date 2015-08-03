ФНЛ. Матчи на Дальнем Востоке завершились ничьими

Владивостокский «Луч-Энергия» в родных стенах сыграл вничью с калининградской «Балтикой» в матче пятого тура первенства ФНЛ. Другой дальневосточный клуб — хабаровский «СКА-Энергия» - также довольствовался лишь очком.





3 августа. Владивосток. Стадион «Динамо»

Луч-Энергия (Владивосток) - Балтика (Калининград) - 2:2 (2:2)

Голы: 1:0 - Славнов, 15; 1:1 - Запрудских, 19; 2:1 - Корян, 27; 2:2 - Макарчук, 45+1.

Луч-Энергия: Довбня, Гузь, Пискунов, Семенов, Гаджибеков, Славнов, Клопков, Зюзин, Вотинов (Столбовой, 78), Корян, Казанков (Кренделев, 46).

Балтика: Рогачев (Барановский, 46), Каленкович, Овсиенко, Запрудских (Ланин, 62), Цуканов, Макачук (Чхапелия, 82), Гелоян, Волков, Цимбал, Глушков, Земченков.

Предупреждения: Земченков, 26; Овсиенко, 48.