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    ФНЛ. Матчи на Дальнем Востоке завершились ничьими

    Владивостокский «Луч-Энергия» в родных стенах сыграл вничью с калининградской «Балтикой» в матче пятого тура первенства ФНЛ. Другой дальневосточный клуб — хабаровский «СКА-Энергия» - также довольствовался лишь очком.

    3 августа. Владивосток. Стадион «Динамо»
    Луч-Энергия (Владивосток) - Балтика (Калининград) - 2:2 (2:2)
    Голы: 1:0 - Славнов, 15; 1:1 - Запрудских, 19; 2:1 - Корян, 27; 2:2 - Макарчук, 45+1.
    Луч-Энергия: Довбня, Гузь, Пискунов, Семенов, Гаджибеков, Славнов, Клопков, Зюзин, Вотинов (Столбовой, 78), Корян, Казанков (Кренделев, 46).
    Балтика: Рогачев (Барановский, 46), Каленкович, Овсиенко, Запрудских (Ланин, 62), Цуканов, Макачук (Чхапелия, 82), Гелоян, Волков, Цимбал, Глушков, Земченков.
    Предупреждения: Земченков, 26; Овсиенко, 48.
    Судья: Антон Анопа (Благовещенск).

    3 августа. Хабаровск. Стадион им. В. И. Ленина
    СКА-Энергия - Сибирь - 1:1 (1:1)
    Голы: 1:0 - Аладашвили, 16; 1:1 - Житнев, 36.
    СКА-Энергия: Дюпин, Удалый, Аладашвили, Нестеренко, Эдиев, Умаров (Плетин, 63), Калинский, Ваганов (Киреев, 62), Минич, Карасев, Никифоров (Кармазиненко, 84).
    Сибирь: Цыган, Иванов, Магаль, Головатенко, Выходил, Харитонов, Чеботару, Нагибин (Макаренко, 76), Дышеков, Беляев (Азаров, 70), Житнев.
    Предупреждения: Магаль, 54; Беляев, 68; Удалый, 80; Иванов, 84.
    Судья: Михаил Белов (Нижний Новгород).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2015 13:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      ШкендербеуЧоп49 3 августа 2015, 14:05

      ну и что? лучше бы пацан Владик сайт подстроил. почему в разделе ФНЛ матчи 3 и 4 тура стоят выше на странице чем 5-го, когда сейчас он как раз и идет. и почему таблица отображается как будто грузится? там полосок нет между 2-3 местами, 4-5-м и внизу на отметке вылетающих команд.

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > vladik12 3 августа 2015, 18:23

      да, таблица в хроме словно прогружается (справа от надписи "Турнирная таблица" крутящийся круг - значок загрузки), и линий нет.
      Ну и по бомбардирам инфа не актуальная - у Житнева уже 4 гола, а если пойти по ссылке "Бомбардиры" - пишет, что страница не найдена. Вообще не понимаю к чему все это. Соккер нравился больше, и название было логичное и запоминающееся. Что-то другое будет на этом домене, знает кто?

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