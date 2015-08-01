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    «Зенит» - «Терек»: составы команд

    Стали известны заявки команд на матч в Санкт-Петербурге, где местный «Зенит» принимает грозненский «Терек».
    «Зенит»: Лодыгин, Кришито, Нету, Гарай, Смольников, Юсупов, Хави Гарсия, Витсель, Шатов, Халк, Дзюба.
    Запасные: Кержаков, Васютин, Анюков, Ансальди, Файзулин, Рязанцев, Рондон, Данни, Евсеев, Долгов, Ломбертс.
    «Терек»: Годзюр, Родолфу, Семенов, Маурисио, Айссати, Иванов, Кузяев, Пирис, Рыбус, Лебеденко, Мбенгуе.
    Запасные: Городов, Григалашвили, Уциев, Шахтиев, Кудряшов, Адилсон, Мирзов, Кану, Кадыров, Митришев, Садаев.
    «Бомбардир» предлагает вашему вниманию видео- и текстовую трансляцию матча.

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: РПЛ

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    01.08.2015 16:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +136

      Бромгексин 1 августа 2015, 16:55

      Из-за лимита Данни в запасе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      MANSUR-95 1 августа 2015, 16:47

      Желаю удачи Тереку

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +507

      Пичушкин 1 августа 2015, 16:36

      Вперёд Зенит!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 > Пичушкин 1 августа 2015, 16:39

      Впереди прорость, куда ещё вперёд?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 1 августа 2015, 16:33

      Удачи Тереку!

      -1
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