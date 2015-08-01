Кулик: «Кубань» прибавляет от игры к игре»

Ну-ну... Вот начнете побеждать, тогда и песни пойте, да байки рассказывайте.
Полузащитник краснодарской «Кубани» Владислав Кулик прокомментировал результат пятничного матча третьего тура РФПЛ против «Уфы» (1:1).
«Лично мне еще далеко до оптимальной формы. Что касается «Кубани», то мы с каждой игрой прибавляем. Но, к сожалению, нет результата. Сегодняшний матч не стал исключением. Контролировали ход встречи, но не все получалось в завершающей части. Отсутствие Ивелина Попова, который был генератором наших атак, значительная потеря для «Кубани». Этот матч был не самым лучшим для нас с точки зрения завершения атак. В обороне, к сожалению, пропустили один момент, который и провел к голу. Обидная ничья», - сказал игрок «Русфутбол.инфо».
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