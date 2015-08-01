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    Кулик: «Кубань» прибавляет от игры к игре»

    Полузащитник краснодарской «Кубани» Владислав Кулик прокомментировал результат пятничного матча третьего тура РФПЛ против «Уфы» (1:1).
    «Лично мне еще далеко до оптимальной формы. Что касается «Кубани», то мы с каждой игрой прибавляем. Но, к сожалению, нет результата. Сегодняшний матч не стал исключением. Контролировали ход встречи, но не все получалось в завершающей части. Отсутствие Ивелина Попова, который был генератором наших атак, значительная потеря для «Кубани». Этот матч был не самым лучшим для нас с точки зрения завершения атак. В обороне, к сожалению, пропустили один момент, который и провел к голу. Обидная ничья», - сказал игрок «Русфутбол.инфо».

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    Источник: Rusfootball.info

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    01.08.2015 01:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16

      NK-creative 1 августа 2015, 06:35

      Ну-ну... Вот начнете побеждать, тогда и песни пойте, да байки рассказывайте.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 1 августа 2015, 03:44

      оно и видно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      Фиорито 1 августа 2015, 02:42

      Верим в Диму, должен вывести Кубань в ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: -100

      серИт > Фиорито 1 августа 2015, 05:09

      если спартак подножку не поставит

      0
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