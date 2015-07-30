Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нобоа не держит зла на Аджоева

    Новоиспеченный хавбек «Ростова» Кристиан Нобоа в интервью «Спорт-Экспрессу» поделился мнением об отставке спортивного директора московского «Динамо» Гурама Аджоева, за который он выступал раньше.
    «В футболе все бывает. Считаю, Гурам хотел помочь команде, но не получилось… В итоге пришлось уйти. Посмотрим, как будет развиваться клуб при новых руководителях. Желаю «Динамо» только хорошее! Помнится, Аджоев предлагал мне контракт с рублях. Не скрою, очень удивился, ведь я же иностранец. Вели переговоры. Видимо, меня не очень хотели видеть в «Динамо», раз предлагали такие условия. Что ж, не скрою, поначалу была какая-то обида. Не хотелось уезжать из России, но… В любом случае, на Гурама зла не держу. Он делал свою работу. Ему казалось, что так будет лучше для клуба», - сказал южноамериканец.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.07.2015 16:33
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 07:36

      Гурам хороший был..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 30 июля 2015, 19:49

      "С рублях" – это как?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      vf123 30 июля 2015, 19:27

      Успехов Нобоа в Ростове

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      antoniooo 30 июля 2015, 18:29

      С рублях :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      valeh172 30 июля 2015, 18:19

      Нобоа говорит: "Помнится, Аджоев предлагал мне контракт с рублях" Теперь все понятно, русский у Аджоева немножко ломаный. Вот они и не смогли договорится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ 30 июля 2015, 17:18

      В Ростове всё будет по честному.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      KBR-07 30 июля 2015, 17:17

      Все такие озлобленные на бедного Аджоева,как будто до него Динамо до звёзд рукой дотягивалось,как будто при нём Динамо назвали днищем!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -29

      qasi37 30 июля 2015, 16:53

      Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +45

      GANIBAL_FOREVER > qasi37 30 июля 2015, 18:55

      Тебе самому не надоело?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +430

      andr2112 30 июля 2015, 16:40

      а

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +430

      andr2112 30 июля 2015, 16:40

      Правильно!!!!Было б из-за кого))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11