Нобоа не держит зла на Аджоева

Новоиспеченный хавбек «Ростова» Кристиан Нобоа в интервью «Спорт-Экспрессу» поделился мнением об отставке спортивного директора московского «Динамо» Гурама Аджоева, за который он выступал раньше.





«В футболе все бывает. Считаю, Гурам хотел помочь команде, но не получилось… В итоге пришлось уйти. Посмотрим, как будет развиваться клуб при новых руководителях. Желаю «Динамо» только хорошее! Помнится, Аджоев предлагал мне контракт с рублях. Не скрою, очень удивился, ведь я же иностранец. Вели переговоры. Видимо, меня не очень хотели видеть в «Динамо», раз предлагали такие условия. Что ж, не скрою, поначалу была какая-то обида. Не хотелось уезжать из России, но… В любом случае, на Гурама зла не держу. Он делал свою работу. Ему казалось, что так будет лучше для клуба», - сказал южноамериканец. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!