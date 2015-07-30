Рамос потеряет в деньгах, согласившись продлить контракт с «Реалом»

Ну тут всё понятно по-моему
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос потеряет в деньгах, согласившись продлить контракт с клубом. По новому соглашению игрок будет получать немногим менее 9 млн евро в год.
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос потеряет в деньгах, согласившись продлить контракт с клубом. По новому соглашению игрок будет получать немногим менее 9 млн евро в год.
Ну тут всё понятно по-моему
Сравнили 9 лямов у себя дома или 12 на чужбине в небольшом по европейским меркам городе. Рамосу своих денег не потратить за жизнь
да ладно у него и так денег что дай бог каждому как нибуть проживет
Не думаю что Серхио гоняется за длинным рублем.
Засиделся Рамос в Реале,пора менять дислокацию
неплохая сумма, но Рамос, конечно. заслуживает большего!
ну и молодец, не перешел в другой клуб. Хала Мадрид!
явно предусмотрена возможность дополнительных выплат!
Надо было все 12 запросить. .
и пое П ать ...Перецу мозги.
Как итог 11 лям Сережа б вытрес. Да ну и )(уй с ним, главное остался
Может потеряет в деньгах, зато остается в королевском клубе, а это куда почетней, чем пару лимонов к зарплате. Я бы бесплатно играл бы в Реале Одно слово Мадрид звучит уже как Миллионный контракт.
я рассылаю спам, я ушел в бан