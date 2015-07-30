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    Рамос потеряет в деньгах, согласившись продлить контракт с «Реалом»

    Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос потеряет в деньгах, согласившись продлить контракт с клубом. По новому соглашению игрок будет получать немногим менее 9 млн евро в год.

    Между тем «Манчестер Юнайтед», который был заинтересован в услугах Рамоса, предлагал игроку зарплату в размере 12 млн евро в год. Изначально Рамос требовал от «Реала» зарплату в размере 10 млн в год.
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    Источник: Marca

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    30.07.2015 09:30
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +92

      Morata29 31 июля 2015, 19:48

      Ну тут всё понятно по-моему

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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 30 июля 2015, 22:45

      Сравнили 9 лямов у себя дома или 12 на чужбине в небольшом по европейским меркам городе. Рамосу своих денег не потратить за жизнь

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      Рейтинг: +31

      MarkN1007 30 июля 2015, 16:27

      да ладно у него и так денег что дай бог каждому как нибуть проживет

      0
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 30 июля 2015, 14:10

      Не думаю что Серхио гоняется за длинным рублем.

      0
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      Рейтинг: +17

      AR777 30 июля 2015, 13:34

      Засиделся Рамос в Реале,пора менять дислокацию

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      Рейтинг: +14

      olzhyk 30 июля 2015, 13:31

      неплохая сумма, но Рамос, конечно. заслуживает большего!
      ну и молодец, не перешел в другой клуб. Хала Мадрид!

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      Рейтинг: +593

      112910415 30 июля 2015, 11:50

      явно предусмотрена возможность дополнительных выплат!

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      Рейтинг: +243

      No problem 30 июля 2015, 11:37

      Надо было все 12 запросить. .
      и пое П ать ...Перецу мозги.
      Как итог 11 лям Сережа б вытрес. Да ну и )(уй с ним, главное остался

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      Рейтинг: +223

      DXTK 30 июля 2015, 11:04

      Может потеряет в деньгах, зато остается в королевском клубе, а это куда почетней, чем пару лимонов к зарплате. Я бы бесплатно играл бы в Реале Одно слово Мадрид звучит уже как Миллионный контракт.

      2
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      Рейтинг: -22

      qasi35 30 июля 2015, 11:02

      я рассылаю спам, я ушел в бан

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