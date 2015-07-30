Рамос потеряет в деньгах, согласившись продлить контракт с «Реалом»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос потеряет в деньгах, согласившись продлить контракт с клубом. По новому соглашению игрок будет получать немногим менее 9 млн евро в год.

Между тем «Манчестер Юнайтед», который был заинтересован в услугах Рамоса, предлагал игроку зарплату в размере 12 млн евро в год. Изначально Рамос требовал от «Реала» зарплату в размере 10 млн в год.