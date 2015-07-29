Газзаев: «Игроки «Спарты» в матче с ЦСКА творили в атаке все, что хотели»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением об игре «армейцев» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с пражской «Спартой», который состоялся накануне в Москве и завершился со счетом 2:2.



«Спарта» – не самая слабая команда. Они лидеры чешского футбола, в команде играют сборники. Если их недооценили, то это проблема ЦСКА. Гости самоуверенно владели мячом на протяжении матча, делая это не только у ворот соперника, но и у своих. «Спарта» – уверенная команда, никакой паники в их действиях я не заметил.



Отдельная тема – это оборона ЦСКА. Игроки гостей творили в атаке все, что хотели. Отсутствовала плотность между защитниками. Отсюда и два забитых мяча. Так играть в Лиге Чемпионов нельзя. Этим результатом ЦСКА осложнил задачу выхода в следующий раунд. Однако, я уверен, что в клубе сделают необходимые выводы.



Я не считаю, что ЦСКА стоит сделать паузу в еврокубках и начать перестройку. Армейцы на протяжении многих сезонов достойно играют с европейскими командами. Не всегда удачно, но достойно. Однако, перестраиваться надо, причем в кратчайшие сроки», - приводит слова Газзаева источник.



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