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    Газзаев: «Игроки «Спарты» в матче с ЦСКА творили в атаке все, что хотели»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением об игре «армейцев» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с пражской «Спартой», который состоялся накануне в Москве и завершился со счетом 2:2.

    «Спарта» – не самая слабая команда. Они лидеры чешского футбола, в команде играют сборники. Если их недооценили, то это проблема ЦСКА. Гости самоуверенно владели мячом на протяжении матча, делая это не только у ворот соперника, но и у своих. «Спарта» – уверенная команда, никакой паники в их действиях я не заметил.

    Отдельная тема – это оборона ЦСКА. Игроки гостей творили в атаке все, что хотели. Отсутствовала плотность между защитниками. Отсюда и два забитых мяча. Так играть в Лиге Чемпионов нельзя. Этим результатом ЦСКА осложнил задачу выхода в следующий раунд. Однако, я уверен, что в клубе сделают необходимые выводы.

    Я не считаю, что ЦСКА стоит сделать паузу в еврокубках и начать перестройку. Армейцы на протяжении многих сезонов достойно играют с европейскими командами. Не всегда удачно, но достойно. Однако, перестраиваться надо, причем в кратчайшие сроки», - приводит слова Газзаева источник.

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    Источник: Спорт FM

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    29.07.2015 11:37
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +10

      Конявый18 30 июля 2015, 11:49

      мяско брешит рьяно здесь, на своих мастеров посмотрите....

      0
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      Рейтинг: +712

      RIR68 29 июля 2015, 19:45

      больше всего это заводит клуп тринадцатьлетбезтрофеев. забыли, как вас на открывашке в последнем матче рылом в навоз запихнули?

      1
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      Рейтинг: +712

      RIR68 29 июля 2015, 19:40

      не, не всё. у них желаний было мало. к нашему счастью-несчастью.

      0
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      Рейтинг: +34

      KARE 29 июля 2015, 19:23

      Дома "дырке" штуки 3-4 вкатят между ног !!!

      -3
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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 29 июля 2015, 16:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А вообще уровень цдка смешон.Правда так судьи помогают последние годы, что в чемпионате он и отскакивают и потом кажется их болелам даже можно в ЛЧ замахнуться.Ну а там даже СПАРТА возит как угодно.И судьи не свистят падения!

      -4
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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 29 июля 2015, 16:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ДА давайте уже без мягкостей- сыграл бы так спартак- разнесли бы в пух и прах.НАДО ПРИЗНАТЬ!
      ОБОРОНА ЦДКА БЫЛА МЕРТВОЙ.и хорошо еще,что пока всего два залетели к ДЫрофееву.ТО ЛИ БУДЕТ В ПРАГЕ

      -4
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      Рейтинг: +379

      ABir 29 июля 2015, 16:06

      Может и правильно. Пусть этот сезон отыграют в ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +81

      stavr74 29 июля 2015, 16:00

      Акинфеев обновил антирекорд Лиги чемпионов, пропустив в 28-м матче подряд
      Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил мяч в матче со «Спартой» в отборочном раунде Лиги чемпионов, продлив серию, когда вратарь не смог уйти с поля без пропущенного мяча в самом престижном клубном турнире

      ))))))))))))))

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      Рейтинг: +442

      spartak never die 29 июля 2015, 15:45

      Нафига Краснодар слил место в ЛЧ этим лузерам,ппц...
      Теперь на голубых только надежда.

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      Рейтинг: +10

      Конявый18 29 июля 2015, 15:41

      Готовтесь!!! в гостях разнесем чехов!

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      Рейтинг: +81

      stavr74 > Конявый18 29 июля 2015, 16:00

      разносилку не порвите

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      Рейтинг: +10

      Конявый18 > Klaido 30 июля 2015, 11:45

      ооо мяско заговорило, краснодар по сути сами нулевые, а ваш спартак и подавно

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