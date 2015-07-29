Ордец: «Фанаты «Фенербахче» освистывали «Шахтер» даже на разминке»

Защитник "Шахтера" Иван Ордец не стал скрывать, что для него наибольшей сложностью в матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с "Фенербахче" (0:0) было давление стамбульских болельщиков. По словам футболиста, турецкие фанаты освистывали горняков даже во время предматчевой разминки. Ответный матч пройдет 5 августа во Львове.



"Мы добились хорошего результата, не пропустили, создали моменты, особенно в первом тайме, но, к сожалению, не реализовали их, – приводит официальный сайт "Шахтера" слова футболиста. – Во многом действовали на контратаках. А во второй половине встречи уже подустали, жара давала о себе знать. Естественно, дома нужно будет действовать еще внимательней, надежней. А вообще, самым сложным в этом поединке было привыкнуть к давлению трибун: нас даже на разминке освистывали".



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