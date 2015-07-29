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    Ордец: «Фанаты «Фенербахче» освистывали «Шахтер» даже на разминке»

    Защитник "Шахтера" Иван Ордец не стал скрывать, что для него наибольшей сложностью в матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с "Фенербахче" (0:0) было давление стамбульских болельщиков. По словам футболиста, турецкие фанаты освистывали горняков даже во время предматчевой разминки. Ответный матч пройдет 5 августа во Львове.

    "Мы добились хорошего результата, не пропустили, создали моменты, особенно в первом тайме, но, к сожалению, не реализовали их, – приводит официальный сайт "Шахтера" слова футболиста. – Во многом действовали на контратаках. А во второй половине встречи уже подустали, жара давала о себе знать. Естественно, дома нужно будет действовать еще внимательней, надежней. А вообще, самым сложным в этом поединке было привыкнуть к давлению трибун: нас даже на разминке освистывали".

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    Источник: ФК «Шахтер»

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    29.07.2015 09:36
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:39

      Там болельщики буйные...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: 0

      qasi34 29 июля 2015, 12:13

      я рассылаю спам, я дурачок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      DXTK 29 июля 2015, 11:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Фанаты ведут себя, как стадо Гопников, а то говорят Только в России ухают, вон пожалуйста в Турции не отстают.

      -7
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      ...
      Рейтинг: -100

      серИт > DXTK 29 июля 2015, 12:33

      потому что сами виноваты войну развязали себе, а по поводу ухания, так ухат везде а замечают только у нас ибо не турция есовская мешает творить черные дела сшп, всегда будем так делать, ссср победит

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 29 июля 2015, 11:30

      Удачи Шахтёру в ответке

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 29 июля 2015, 11:30

      всё будет хорошо

      0
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      Рейтинг: +106

      vitya valdes 29 июля 2015, 11:20

      как для дебюта - вполне неплохо сыграл Иван.

      0
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      Рейтинг: +712

      RIR68 29 июля 2015, 10:46

      трудно играть, когда не скачут на трибунах.

      -1
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      Рейтинг: +170

      Субъективное мнение 29 июля 2015, 09:52

      В Турции легко, только в отеле с "all inclusive"...

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 09:51

      Полный ордец!

      -1
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