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    Жозе Моуриньо: «Футбол в США развивается, меня стали узнавать на улице»

    Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуриньо по окончании матча с ПСЖ заявил, что поединок стал хорошим тестом для его команды. Португалец также отметил, что футбол в США, где проходила встреча, развивается.

    «ПСЖ – отличная когда с великолепным подбором игроков. Парижане начали тренировки раньше нас, поэтому опережают нас в подготовке. Для нашей команды эта встреча стала хорошим тестом. Что касается футбола в Америке, что он развивается. Теперь мне не так просто ходить по улице – меня стали узнавать»,- приводит слова Моуриньо официальный «твиттер» «Челси».

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    Источник: ФК «Челси»

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    26.07.2015 06:31
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 16:30

      Маур похож на киноактера, вот и узнали...Раскатал губы.

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    • ...
      Рейтинг: +43

      Vortex777 26 июля 2015, 07:16

      Отлично,футбол должен на любом континенте развиться!

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