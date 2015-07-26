Жозе Моуриньо: «Футбол в США развивается, меня стали узнавать на улице»

Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуриньо по окончании матча с ПСЖ заявил, что поединок стал хорошим тестом для его команды. Португалец также отметил, что футбол в США, где проходила встреча, развивается.













«ПСЖ – отличная когда с великолепным подбором игроков. Парижане начали тренировки раньше нас, поэтому опережают нас в подготовке. Для нашей команды эта встреча стала хорошим тестом. Что касается футбола в Америке, что он развивается. Теперь мне не так просто ходить по улице – меня стали узнавать»,- приводит слова Моуриньо официальный «твиттер» «Челси». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!