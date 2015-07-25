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    Агент: «К Аквилани проявляют интерес «Лион», «Марсель», клубы в MLS, а также «Верона»

    Андреа Д’Амико, являющийся агентом полузащитника Альберто Аквилани, отметил, что 31-летний хавбек находится в сфере интересов ряда клубов.

    С 2012 итальянец выступал за «Фиорентину», однако этим летом его контракт продлен не был. В минувшем сезоне он провел в составе фиалок 34 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    «У Аквилани есть варианты за границей и не только, – приводит Tmw слова Д’Амико. – Им интересуются «Лион», «Марсель», клубы в MLS, а также «Верона».

    Трансферные слухи. «Арсенал» предложил 50 млн фунтов за Левандовски, Ройс близок к переходу в «Ливерпуль».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2015 10:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 14:57

      Хороший все-таки хавбек.

      0
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      Рейтинг: +23

      Lyon2009 25 июля 2015, 17:26

      Зачем он Лиону не пойму. Лучшие его годы остались позади. Нам второсортные не нужны

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 25 июля 2015, 11:40

      Если захочет остаться на родине то выберет Верону. В МЛС ещё рановато.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 25 июля 2015, 10:37

      Парень нарасхват!

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      Рейтинг: +55

      This is HSV 25 июля 2015, 10:30

      Лион очень хороший вариант.

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