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    Динияр Билялетдинов выбрал номер в «Рубине»

    Новоиспеченный полузащитник казанского «Рубина» Динияр Билялетдинов определился с игровым номером в татарстанской команде. На майке у игрока будет красоваться число 14. Напомним, что в команду своего отца футболист пришел на правах свободного агента.
    До недавнего же времени игроком владел московский «Спартак».

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    Источник: РПЛ

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    24.07.2015 23:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 08:40

      Номера не играют в футбол...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 25 июля 2015, 06:18

      папа посоветовал!

      0
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      Рейтинг: +50

      alexxxi 25 июля 2015, 03:19

      Удачи футболисту.

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