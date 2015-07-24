Динияр Билялетдинов выбрал номер в «Рубине»

Новоиспеченный полузащитник казанского «Рубина» Динияр Билялетдинов определился с игровым номером в татарстанской команде. На майке у игрока будет красоваться число 14. Напомним, что в команду своего отца футболист пришел на правах свободного агента.





До недавнего же времени игроком владел московский «Спартак». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!