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    Уилсон надеется стать игроком основы «МЮ»

    Нападающий "Манчестер Юнайтед" Джеймс Уилсон дал понять, что надеется закрепиться в составе клуба в новом сезоне. 19-летний форвард дебютировал в первой команде в концовке сезона-2013/14 и с ходу сделал дубль в игре с "Халл Сити" (3:1). В прошедшем сезоне на его счету 13 неполных игр и 1 гол в чемпионате Англии.

    "Смогу ли я стать игроком основной обоймы? Надеюсь, - цитирует официальный сайт "МЮ" Уилсона. - Только я могу показать тренеру, на что способен. Он знает мои таланты, и мне необходимо выйти на поле и показать, что я умею делать, чтобы получить возможность играть в следующем сезоне. Надеюсь, он обойдется без травм".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2015 10:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +283

      nahan 24 июля 2015, 17:41

      Талантливый форвард, не должен пропасть.

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 24 июля 2015, 11:02

      Не потянет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +834

      Master Football 7 > Dgad 24 июля 2015, 11:17

      Потянет,если конечно разберется с своей реализацией.

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