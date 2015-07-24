Уилсон надеется стать игроком основы «МЮ»

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Джеймс Уилсон дал понять, что надеется закрепиться в составе клуба в новом сезоне. 19-летний форвард дебютировал в первой команде в концовке сезона-2013/14 и с ходу сделал дубль в игре с "Халл Сити" (3:1). В прошедшем сезоне на его счету 13 неполных игр и 1 гол в чемпионате Англии.









"Смогу ли я стать игроком основной обоймы? Надеюсь, - цитирует официальный сайт "МЮ" Уилсона. - Только я могу показать тренеру, на что способен. Он знает мои таланты, и мне необходимо выйти на поле и показать, что я умею делать, чтобы получить возможность играть в следующем сезоне. Надеюсь, он обойдется без травм". "Бомбардир" тестирует новый дизайн . Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!