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    «Реал» готов включить Наваса в сделку по Де Хеа

    «Реал» продолжает искать варианты покупки у "Манчестер Юнайтед" вратаря Давида Де Хеа. Ранее в Мадриде дали понять, что не будут платить за 24-летнего испанца больше 25 млн евро, выразив готовность включить в сделку одного из своих игроков.

    По информации британской прессы, таким игроком мог стать защитник Серхио Рамос, которым интересуются манкунианцы. Однако теперь стало известно, что мадридцы имели ввиду не игрока обороны, а голкипера Кейлора Наваса. Позиция англичан по этому вопросу пока неизвестна.
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    Источник: Goal.com

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    24.07.2015 00:03
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 24 июля 2015, 23:06

      С вероятностью 95% Де Хеа этим летом не уйдёт.

      0
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 24 июля 2015, 07:58

      я одного не пойму
      чтобы у вратаря закрепилась уверенность во время игры
      специально развивают его сыгранность с защитниками в предсезонке
      а тут они собираются за месяц до начала сезона полностью обновить штат вратарей

      1
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      Рейтинг: +228

      ANTI CULE 24 июля 2015, 07:48

      Здесь 100 пудово утятиной пахнет)

      1
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      Рейтинг: +226

      рус фан 24 июля 2015, 05:09

      МЮ уже купил Ромеро, так что вполне возможно что сделка состоится.

      1
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      Рейтинг: +352

      mauxa > рус фан 24 июля 2015, 10:15

      там Вальдес вроде уходит..

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      Рейтинг: +50

      satybaldyev_sergey 24 июля 2015, 01:51

      с тем учетом что де хеа хочет вернуться в испанию сделка с Навасом была бы хороша для мю.... (хотя Рамос в защите был бы шикарен)

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 24 июля 2015, 00:43

      Теперь ход за МЮ

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