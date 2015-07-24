«Реал» готов включить Наваса в сделку по Де Хеа

«Реал» продолжает искать варианты покупки у "Манчестер Юнайтед" вратаря Давида Де Хеа. Ранее в Мадриде дали понять, что не будут платить за 24-летнего испанца больше 25 млн евро, выразив готовность включить в сделку одного из своих игроков.

По информации британской прессы, таким игроком мог стать защитник Серхио Рамос, которым интересуются манкунианцы. Однако теперь стало известно, что мадридцы имели ввиду не игрока обороны, а голкипера Кейлора Наваса. Позиция англичан по этому вопросу пока неизвестна.