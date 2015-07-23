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    Бенитес видит в Черышеве сменщика Роналду

    Новый главный тренер футбольного клуба "Реал" Рафаэль Бенитес очень доволен работой полузащитника сборной России Дениса Черышева на тренировках команды и видит в нем сменщика Криштиану Роналду в новом сезоне, сообщает Marca.

    По данным издания, Бенитес, в июне назначенный главным тренером "Реала", хочет оставить в команде 24-летнего россиянина, в котором видит идеальную замену Роналду, в команде. Ситуация может поменяться, только если "Реал" купит на позицию Черышева другого игрока.
    В прошлом сезоне Черышев выступал на правах аренды за "Вильярреал", в составе которого провел 40 игр, забил 7 мячей и отдал 11 голевых передач. Ранее СМИ сообщали, что "Вильярреал" намерен вновь арендовать футболиста и на предстоящий сезон, но тогда якобы "Реал" собирался выставить хавбека на продажу.
    По данным Mirror, английский "Ливерпуль" предлагал "Реалу" 22 миллиона фунтов стерлингов за переход Черышева. Сам россиянин, который в настоящий момент находится с "Реалом" в турне по Австралии, выражал желание продолжить выступления за "Вильярреал".

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    Источник: Marca

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    23.07.2015 15:18
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +533

      Levadia 23 июля 2015, 21:47

      Тренеры - они такие шутники однако.))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 23 июля 2015, 21:27

      порадуемся товарищи за нашего парня,уверен любой из вас хотел оказаться на его месте

      0
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      Рейтинг: +16

      AlexKein 23 июля 2015, 20:36

      Как смешно то

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +129

      FootballFun1985 23 июля 2015, 20:04

      На месте Зенита стоило было бы попробовать его подписать.

      -2
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      Рейтинг: +13

      КВИДАК 23 июля 2015, 19:37

      А Бенитес шутник!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 23 июля 2015, 18:45

      В Вильярреал или в Порту его в аренду

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 23 июля 2015, 18:36

      о-го-го!

      0
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      Рейтинг: +243

      No problem 23 июля 2015, 17:46

      Время покажет

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      Рейтинг: +79

      dima090887 23 июля 2015, 17:05

      С трудом верится, но было-бы здорово.

      0
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      Рейтинг: +882

      spartach091 23 июля 2015, 16:54

      красава Ден!русский парень в Реале это не хухры мухры!!!

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