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    Ринкон: «Алкоголь не позволил мне реализовать свой потенциал»

    Бывший полузащитник киевского "Динамо" Диого Ринкон признался, что не смог полностью раскрыть свой потенциал из-за алкоголизма, а большое количество денег сделало его сумашедшим. В киевской команде бразилец выступал с 2002-го по 2009-й годы и имел немало предложений от ведущих клубов Европы.

    "Я был одним из первых бразильцев в Восточной Европе. Моя карьера в Украине складывалась достаточно хорошо: с "Динамо" я выиграл четыре чемпионата и трижды подымал над головой Кубок Украины. К сожалению, не все было так хорошо, как в начале.
    В определенный момент я потерял контроль над собой. Большое количество денег сделало меня сумасшедшим. Однажды я перенес операцию на колене, а на следующий день выпивал в баре. Таких безрассудных поступков было достаточно, чтобы загубить карьеру.
    Я больше года не употребляю любой алкоголь. К сожалению, я слишком поздно понял, что именно он не позволил мне полностью раскрыть свой потенциал. Сейчас все наши семейные праздники проходят без алкоголя. Есть вещи, которые гораздо важнее, чем такое веселье, — цитирует Ринкона Sports Spectacular.

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    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    22.07.2015 20:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 22 июля 2015, 20:32

      Да он был не плох но в один момент продали его не понятно по какой причине....я и не знал про алкоголь.

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