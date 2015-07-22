Джеррард: «Лучший футболист, с которым я играл, - Суарес»

Бывший футболист английского «Ливерпуля» Стивен Джеррард лестно отозвался о нынешнем форварде испанской «Барселоны» Луисе Суаресе, с которым они вместе защищали цвета «мерсисайдцев».

«Луис — мой друг, с которым мне было очень приятно играть в одной команде. Этот маленький воин замечательно сыграл за каталонцев в минувшем сезоне. Полагаю, Суарес является лучшим игроком, с которым я выступал когда-либо», - заявил Джеррард.