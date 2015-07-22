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    Джеррард: «Лучший футболист, с которым я играл, - Суарес»

    Бывший футболист английского «Ливерпуля» Стивен Джеррард лестно отозвался о нынешнем форварде испанской «Барселоны» Луисе Суаресе, с которым они вместе защищали цвета «мерсисайдцев».
    «Луис — мой друг, с которым мне было очень приятно играть в одной команде. Этот маленький воин замечательно сыграл за каталонцев в минувшем сезоне. Полагаю, Суарес является лучшим игроком, с которым я выступал когда-либо», - заявил Джеррард.

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    Источник: AS

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    22.07.2015 09:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +136

      Бромгексин 22 июля 2015, 13:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А говорил такие же слова о Месси... Вот любит подлизать и там и тут,подлая личность

      -4
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      ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > Бромгексин 22 июля 2015, 22:07

      Он даже с Месси не играл никогда, как он мог такое сказать?

      0
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      ...
      Рейтинг: +114

      neomessi > Бромгексин 23 июля 2015, 08:11

      Суарес является лучшим игроком, с которым я выступал когда-либо", - заявил Джеррард
      Научись читать умник!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +136

      Бромгексин > neomessi 30 июля 2015, 19:10

      ты[Соблюдайте правила] соску свою завали

      0
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      Рейтинг: +16

      Шумoff 22 июля 2015, 13:21

      Ого заява.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 22 июля 2015, 11:16

      Суарес штампует сегодня интервью, в итоге покусает кого-нибудь!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      LugoChelsea 22 июля 2015, 10:28

      Торрес был сильнее Луиса.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +319

      киэнджин 22 июля 2015, 10:22

      вполне ожидаемо

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 22 июля 2015, 09:35

      легко поверить

      -1
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