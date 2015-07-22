Джеррард: «Лучший футболист, с которым я играл, - Суарес»

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А говорил такие же слова о Месси... Вот любит подлизать и там и тут,подлая личность
А говорил такие же слова о Месси... Вот любит подлизать и там и тут,подлая личность
Он даже с Месси не играл никогда, как он мог такое сказать?
Суарес является лучшим игроком, с которым я выступал когда-либо", - заявил Джеррард
Научись читать умник!!!!!!!!!!!!!!
Ого заява.
Суарес штампует сегодня интервью, в итоге покусает кого-нибудь!
Торрес был сильнее Луиса.
вполне ожидаемо
легко поверить