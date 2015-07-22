Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шейдаев: «Мои 12 голов — это мало, надо было забивать больше»

    Нападающий сборной России — U19 Рамиль Шейдаев, ставший лучший бомбардиром Чемпионата Европы с учетом отборочного цикла и забивший 12 голов, поделился своими мыслями о турнире, в финале которого наши соотечественники уступили Испании со счетом 0:2.
    «12 голов — это мало, нужно было забить 14. Тогда появились бы шансы на первое место. Самый сложный момент в турнире? Последние минуты матча с Германией. Нас не устраивал счет, на нас давили, но хорошо, что мы не пропустили. Верили, что сможем выйти в финал. Во всех турнирах здорово выступали и ниже третьего места не занимали. Почему мы должны были в этот раз занять третье и четвертое место и поехать домой? Не могли в это поверить, поэтому этого не случилось», - сказал «зенитовец».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.07.2015 07:30
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19

      анжи барса 22 июля 2015, 13:42

      вот эту всю команду отправить бы в зарубежные клубы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 22 июля 2015, 08:33

      Надо попробовать поиграть за рубежом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      Miha 22 июля 2015, 08:31

      Из этой команды есть минимум 4 игрока которые могут уже сейчас выходить в основе любого клуба РПЛ☝️
      Дайте ребятам шанс!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40

      Gaverx > Miha 22 июля 2015, 10:25

      нет

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100

      legendsofsails > Gaverx 22 июля 2015, 11:28

      Забыли спросить)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40

      Gaverx > legendsofsails 22 июля 2015, 13:17

      Это был риторический ответ)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11