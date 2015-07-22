Шейдаев: «Мои 12 голов — это мало, надо было забивать больше»

Нападающий сборной России — U19 Рамиль Шейдаев, ставший лучший бомбардиром Чемпионата Европы с учетом отборочного цикла и забивший 12 голов, поделился своими мыслями о турнире, в финале которого наши соотечественники уступили Испании со счетом 0:2.

«12 голов — это мало, нужно было забить 14. Тогда появились бы шансы на первое место. Самый сложный момент в турнире? Последние минуты матча с Германией. Нас не устраивал счет, на нас давили, но хорошо, что мы не пропустили. Верили, что сможем выйти в финал. Во всех турнирах здорово выступали и ниже третьего места не занимали. Почему мы должны были в этот раз занять третье и четвертое место и поехать домой? Не могли в это поверить, поэтому этого не случилось», - сказал «зенитовец».