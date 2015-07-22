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    Кассано может вновь надеть майку «Сампдории»

    Итальянский нападающий Антонио Кассано в ближайшее время может подписать контракт с генуэзской «Сампдорией». Футболист уже согласовал некоторые условия контракта с клубом — в частности, в соглашении будет оговорена дисциплина игрока. Если главный тренер команды Вальтер Дзенга увидит нахождение Кассано в стане «Сампдории» необходимым, то сделка будет завершена.
    Последним клубом форварда была «Парма», а цвета генуэзского коллектива Кассано защищал с 2007-го по 2011-й год.

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    Источник: Gianlucadimarzio

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    22.07.2015 07:02
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 22 июля 2015, 12:47

      Кассано можно...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +84

      Defensore 22 июля 2015, 11:45

      класс

      0
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