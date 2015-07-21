Олег Блохин ведет переговоры с «Аль-Иттихадом»

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Блохин может возглавить клуб из ОАЭ «Аль-Иттихад». Сам Блохин рассказал, что рассматривает разные варианты.



«Честно говоря – пока ничего не могу вам сказать. Этими вопросами занимаются менеджеры. Когда будет конкретика, смогу вам ответить. Пока – не подтверждаю и не опровергаю. Контракт еще не подписан, ведутся переговоры. Я не знаю условий, сколько позволят мне взять помощников. Все это надо обсуждать. Любой вариант надо рассматривать. Тренер должен работать. А я не работаю уже год. Надо быть в действии. Есть и другие варианты. Конкретикой владеет Шандор Варга» - сказал Блохин журналистам.