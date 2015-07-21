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    Игрок «Говерлы» объяснил, почему взял себе прозвище Халк

    Игорь Худобяк, новичок «Говерлы», выступающей в Украинской Премьер-лиге, объяснил, почему решил нанести на свою футболку прозвище Халк:

    «Сначала меня так окрестил главный тренер «Говерлы» Вячеслав Грозный. Тут и сравнение с бразильцем из «Зенита», и с персонажем комиксов - зеленым Халком благодаря моей фактурности и строению тела. Так и пошло, а потом решили и на футболке написать «Халк». Один Игорь Худобяк в Премьер-лиге уже играет, поэтому путаница ни к чему. Да и зачем забирать чужие лавры. Так и возник в «Говерле» свой Халк", - приводит слова игрока источник.
    В первом туре УПЛ 19 июля «Говерла» сыграла вничью с «Днепром» (1:1).

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    Источник: Football

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    21.07.2015 14:56
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +283

      nahan 21 июля 2015, 19:34

      Сыч, Лось, пошло-поехало...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      wingback 21 июля 2015, 18:05

      Потому что какол...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 21 июля 2015, 17:54

      Тупой дубляж, ни какой фантазии.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 21 июля 2015, 16:54

      Да, другой Худобяк, по-моему за Ростов играл в прошлом сезоне) А этот Худобяк по прозвищу Халк в скромной Говерле. Мы так и поняли, что только из за строения тела он получил это прозвище)

      0
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      Рейтинг: +882

      spartach091 > alessios1990 21 июля 2015, 17:09

      как тебе бомбардир???

      -1
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      Рейтинг: +18

      prophetic > spartach091 21 июля 2015, 17:39

      видно, что пока тестовый))) лишь бы тесты долго не продлились, есть надежда , что неадекватов будут давить, а то соккер в последнее время стал их вечной тусовкой

      -1
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      Рейтинг: +97

      Alex2712 21 июля 2015, 16:30

      да так можно и Румениге, Ван Бастена, Месии, Фигу, просто дрим тим международный всех времён и народов собрать, идиоты, сука, просто тупорылые идиоты!!!

      2
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      Рейтинг: +882

      spartach091 21 июля 2015, 16:27

      исправьте ошибку РЕДАКТОРЫ!!аууууууу

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +507

      Пичушкин 21 июля 2015, 16:15

      такое прозвище надо заслужить делом

      1
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      Рейтинг: +365

      n272nm 21 июля 2015, 16:14

      Ахаха! А Пеле или Марадона в Говерле не играют?! Не больше никого, с похожей фактурностью тела?!

      3
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      Рейтинг: +11

      Outlaw 21 июля 2015, 15:55

      ййй

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      Рейтинг: +11

      Outlaw 21 июля 2015, 15:55

      тест

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