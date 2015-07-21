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    Бушманов: «Давыдов не реализовал два голевых момента»

    Главный тренер московского «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал результат матча 3-го тура ФНЛ против ярославского «Шинника» (1:1).
    «Считаю, что мы достаточно активно начали этот матч: играли плотно, не давали сопернику разгонять атаки. При этом хорошо комбинировали, создали первый в матче острый момент, но, к сожалению, Денис Давыдов не попал в створ. Во второй половине тайма хозяева, пожалуй, перехватили инициативу. Каких-то по-настоящему опасных моментов они не создали, но им удавалось оказывать давление на наши ворота, в том числе за счет розыгрыша стандартов. В перерыве мы внесли коррективы и провели второй тайм значительно лучше: контролировали мяч, эффективнее атаковали. Дождь, начавшийся после перерыва, нам помог: мяч по влажному газону стал перемещаться быстрее. Мы забили хороший гол, потом был еще один стопроцентный момент у Давыдова, но реализовать его, увы, не удалось. В целом результат встречи, пожалуй, закономерен. Хозяева действовали немного лучше в первом тайме, а «Спартак» — во втором», - заявил специалист.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    21.07.2015 09:12
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +593

      112910415 21 июля 2015, 11:13

      не пропадут в ФНЛ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1316

      Медный купоpос 21 июля 2015, 10:55

      а рецепт попадания лежит на поверхности! нужно уйти из спартака - и всё наладится!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +159

      КПР 21 июля 2015, 10:44

      Сплошные сказки.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +392

      juventus186 21 июля 2015, 10:41

      А когда "Спартак-2" играет с "Зенит-2"???:-)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      etopimp 21 июля 2015, 10:21

      Да чё он гонит, ДАВЫДОВ - замечательный бомбардир, который дорос до ОСНОВНОГО СОСТАВА ЕВРОПЕЙСКИХ ТОП-КЛУБОВ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +533

      Levadia 21 июля 2015, 09:56

      Зато в забитом мяче принял участвие.
      А вот Шиннику не помешал бы нормальный нап,а то до ворот доходили,а потом не знали что делать.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      Miha 21 июля 2015, 09:39

      Не понятно только теперь как один игрок может выступать в ФНЛ и РПЛ ??

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      10al7 > Miha 21 июля 2015, 09:58

      на то и были созданы вторые команды. в них не легионеры могут выступать и за первые и за вторые

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2782

      LOpp > Miha 21 июля 2015, 10:26

      легко и не принужденно, еще может за молодежную команду играть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 21 июля 2015, 09:23

      теряем очки

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1707

      kkomov > TihonAlt 21 июля 2015, 10:17

      приобретаете!

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 21 июля 2015, 09:15

      прицел поправить надо

      2
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