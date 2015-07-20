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    «Рубин» просит 3,5 млн евро за Кверквелию

    Казанский футбольный клуб "Рубин" просит у турецкого "Трабзонспора" 3,5 миллиона евро за переход грузинского защитника Соломона Кверквелии, сообщает источник.

    По данным издания, руководство турецкого клуба надеется добиться снижения суммы трансфера Кверквелии. В приобретении 23-летнего грузинского футболиста лично заинтересован главный тренер "Трабзонспора" Шота Арвеладзе.
    В прошедшем сезоне Кверквелия забил один гол в 33 матчах за "Рубин".
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    Источник: Р-Спорт

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    20.07.2015 23:39
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 22 июля 2015, 11:55

      Смысл продавать нормального защитника ,собираясь играть в ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +28

      ferrari8 21 июля 2015, 21:57

      Никто никого не отдает, успокойтесь. Утка породистая

      0
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      Рейтинг: +22

      mrk 21 июля 2015, 20:24

      Нападающих с гулькин нос, ещё и без защиты остаться! Это у н х оптимизацией называется.

      0
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      Рейтинг: +29

      Верг 21 июля 2015, 19:31

      рубин продолжает разворовываться, лучшего защитника отдают помимо наваса

      1
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      Рейтинг: +28

      Garik 1987 21 июля 2015, 19:27

      Жаль если продадут

      0
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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 21 июля 2015, 18:49

      Нормально когда игроки продаются , Зенит за последние 7 лет никого не продал , ну разве что Бруно Алвеш продали за 5 млн , а купили за 30 млн !

      0
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      Рейтинг: +133

      Чист 21 июля 2015, 17:26

      ну как я и раньше писал любого продадут все на это построено

      0
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      Рейтинг: +51

      89170513876 21 июля 2015, 16:40

      Продайте в Динамо за 8 млн.

      0
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      Рейтинг: +56

      Ichkeria 21 июля 2015, 15:51

      Мало, просите 10

      0
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      Рейтинг: +48

      Барри 21 июля 2015, 14:27

      разбазаривают Рубин - видимо нет у него будущего

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      Рейтинг: +12

      Бекиич > Барри 21 июля 2015, 15:43

      Бедные болелы Рубина, мне вас так жаль, от вас ушел великий тренер, стратег, да человек просто!!! Отдать Квирквелия((( до если бы не он в матче с ЦСКА, чтобы там было бы!!!! А БЕЛЯШ он даже не знает где его игроки гонят на сборах, просто мрак!! это дебил!!!

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