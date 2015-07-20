«Рубин» просит 3,5 млн евро за Кверквелию

Казанский футбольный клуб "Рубин" просит у турецкого "Трабзонспора" 3,5 миллиона евро за переход грузинского защитника Соломона Кверквелии, сообщает источник.





По данным издания, руководство турецкого клуба надеется добиться снижения суммы трансфера Кверквелии. В приобретении 23-летнего грузинского футболиста лично заинтересован главный тренер "Трабзонспора" Шота Арвеладзе.



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В прошедшем сезоне Кверквелия забил один гол в 33 матчах за "Рубин".