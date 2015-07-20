«Рубин» просит 3,5 млн евро за Кверквелию

Смысл продавать нормального защитника ,собираясь играть в ЛЕ.
Казанский футбольный клуб "Рубин" просит у турецкого "Трабзонспора" 3,5 миллиона евро за переход грузинского защитника Соломона Кверквелии, сообщает источник.
Казанский футбольный клуб "Рубин" просит у турецкого "Трабзонспора" 3,5 миллиона евро за переход грузинского защитника Соломона Кверквелии, сообщает источник.
Смысл продавать нормального защитника ,собираясь играть в ЛЕ.
Никто никого не отдает, успокойтесь. Утка породистая
Нападающих с гулькин нос, ещё и без защиты остаться! Это у н х оптимизацией называется.
рубин продолжает разворовываться, лучшего защитника отдают помимо наваса
Жаль если продадут
Нормально когда игроки продаются , Зенит за последние 7 лет никого не продал , ну разве что Бруно Алвеш продали за 5 млн , а купили за 30 млн !
ну как я и раньше писал любого продадут все на это построено
Продайте в Динамо за 8 млн.
Мало, просите 10
разбазаривают Рубин - видимо нет у него будущего
Бедные болелы Рубина, мне вас так жаль, от вас ушел великий тренер, стратег, да человек просто!!! Отдать Квирквелия((( до если бы не он в матче с ЦСКА, чтобы там было бы!!!! А БЕЛЯШ он даже не знает где его игроки гонят на сборах, просто мрак!! это дебил!!!