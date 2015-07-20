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    Стерлинг во вторник дебютирует в «Манчестер Сити»

    Самый дорогой футболист в истории английского «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг во вторник впервые выйдет на поле в форме «горожан». Случится это в Мельбурне в рамках товарищеского матча против итальянской «Ромы».
    «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию поединка.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2015 16:18
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 22 июля 2015, 08:45

      ахахаха, там такое произошло. В этой игре его освистывали трибуны)) он расстроился, Насри его защищал обзывая болельщиков тупицами )) ну вы поняли короче, дурная слава догнала и в Австралии, вот будут тепло встречать на Энфилде

      0
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      Рейтинг: +39

      ZeuSS 20 июля 2015, 22:42

      Обычный бегунок,он даже недотягивает до уровня Фернандиньо

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      Рейтинг: +148

      alexov222 20 июля 2015, 20:39

      просра_лся наконец-то

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      Рейтинг: +593

      112910415 20 июля 2015, 20:35

      необходимо ему герметичную пробку установить, иначе быть беде!

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      Рейтинг: +200

      dzvinka 20 июля 2015, 19:18

      главное чтобы понос в раздевалке не разыгрался, или что еще хуже на поле, зелеными бумажками гадить еще начнет.

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      Рейтинг: +664

      Die Roten 20 июля 2015, 18:45

      а диарея его больше не мучает?))

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 20 июля 2015, 18:09

      Исторический момент

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      Рейтинг: +9

      wecunu 20 июля 2015, 18:09


      Новая фишка взорвала интернет - с помощью этого средства можно затащить любую девку в постель! Вот сами почитайте, мною и друзьями проверенно неоднократно! вот сами почитайте - http://palutemu.gu.ma

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 20 июля 2015, 18:00

      Было бы интересно посмотреть за игрой Рахима в новом клубе! Вот так и получается, что перейдя в Ман.Сити он по прежнему является врагом Ман.Юнайтед)

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      Рейтинг: +708

      Red_team 20 июля 2015, 18:00

      После него лавки каждый раз менять придется, игроки откажутся на нее садиться

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