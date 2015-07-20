«Галатасарай» и «Бешикташ» намерены побороться за Инлера

Полузащитник «Наполи» Гекхан Инлер попал в сферу интересов турецких «Галатасарая» и «Бешикташа», сообщает Tmw. Ожидается, что официальное предложение по 31-летнему хавбеку сборной Швейцарии поступит в ближайшее время.





В минувшем сезоне Инлер провел в составе неаполитанского клуба 33 матча и забил один гол, а в составе национальной команды – пять матчей и результативными действиями не отметился.







