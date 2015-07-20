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    «Галатасарай» и «Бешикташ» намерены побороться за Инлера

    Полузащитник «Наполи» Гекхан Инлер попал в сферу интересов турецких «Галатасарая» и «Бешикташа», сообщает Tmw. Ожидается, что официальное предложение по 31-летнему хавбеку сборной Швейцарии поступит в ближайшее время.


    В минувшем сезоне Инлер провел в составе неаполитанского клуба 33 матча и забил один гол, а в составе национальной команды – пять матчей и результативными действиями не отметился.


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    Источник: «Спорт-Арена»

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    20.07.2015 07:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 20 июля 2015, 16:38

      Самое время, чтоб продать Инлера. В центре появились игроки помощьнее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Selim Yavuz 20 июля 2015, 08:16

      ни в одном из этих двух клубов он не заиграет,он не игрок вообще,просто деньги на ветер потратит тот клуб,который его таки приобретет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 20 июля 2015, 08:08

      Камбэк на Родину?

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 20 июля 2015, 07:59

      раз в Турцию, значит игроку 30-33 года!

      0
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