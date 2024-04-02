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    • В «Фенербахче» приняли решение по выходу из чемпионата Турции

    В «Фенербахче» приняли решение по выходу из чемпионата Турции

    Руководство «Фенербахче» решило отложить рассмотрение вопроса о снятии с чемпионата Турции.

    На сегодняшнем внеочередном собрании генеральной ассамблеи клуба было принято решение вернуться к этой теме летом.

    «Мы снимаем этот вопрос до общего собрания, которое состоится через три месяца. Сейчас мы вообще не рассматриваем вариант с приостановкой спортивной деятельности, потому что к этому нужно подготовиться.

    Приостановка деятельности означает, что нам надо будет начинать с любительских лиг. Мы с этим в какой-то мере справимся, а затем объединимся с каким-нибудь клубом. Такое уже случалось.

    Все это необходимо детально обдумать. Мы не планируем предпринимать такие меры без необходимых контактов за рубежом», – заявил президент «Фенербахче» Али Коч.

    • В середине марта фанаты «Трабзонспора» после поражения напали на игроков «Фенербахче».
    • После этого «Фенербахче» пригрозил сняться с чемпионата Турции.
    • В клубе рассматривают пять чемпионатов в случае выхода из состава участников турецкой Суперлиги.

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    Источник: bein Sports

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    02.04.2024 23:23
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    Комментарии (6)
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    MazaiNN
    1712090326
    Пи..даболы вы. Турки одним словом.
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    Алексей З
    1712113046
    Думал дураки только у нас водятся. Надо и Спартаку из РПЛ выйти и пойти в Серию А, нахер нам уралы и оренбурги, будем с миланом и наполи играть... Смех да и только.
    Ответить
    Suvorov71
    1712124713
    Ну все стало на свои места, зачем себя загонять в угол когда его можно обойти, играйте где играете, у нас многие ушли бы из-за промкваса где все прихвачено, но что делать такова жизнь, есть законы их надо выполнять
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    СпорЦмен
    1712130715
    Турецкий порожняк. Прям, как у нас мясо, только воздух могут сотрясать.
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    BarStep
    1712131093
    Шапка: В «Фенербахче» приняли решение по выходу из чемпионата Турции Текст: Руководство «Фенербахче» решило отложить рассмотрение вопроса о снятии с чемпионата Турции. Ну где логика, други?!
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