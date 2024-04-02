В «Фенербахче» приняли решение по выходу из чемпионата Турции

Руководство «Фенербахче» решило отложить рассмотрение вопроса о снятии с чемпионата Турции.

На сегодняшнем внеочередном собрании генеральной ассамблеи клуба было принято решение вернуться к этой теме летом.

«Мы снимаем этот вопрос до общего собрания, которое состоится через три месяца. Сейчас мы вообще не рассматриваем вариант с приостановкой спортивной деятельности, потому что к этому нужно подготовиться.

Приостановка деятельности означает, что нам надо будет начинать с любительских лиг. Мы с этим в какой-то мере справимся, а затем объединимся с каким-нибудь клубом. Такое уже случалось.

Все это необходимо детально обдумать. Мы не планируем предпринимать такие меры без необходимых контактов за рубежом», – заявил президент «Фенербахче» Али Коч.