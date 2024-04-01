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    • Руководство «Фенербахче» встретилось с игроками и тренерами перед возможным выходом из чемпионата Турции

    Руководство «Фенербахче» встретилось с игроками и тренерами перед возможным выходом из чемпионата Турции

    Во вторник, 2 апреля, состоится внеочередное заседание совета директоров «Фенербахче», на котором будет обсуждаться вопрос смены чемпионата.

    Перед этим руководство клуба провело встречу с футболистами и членами тренерского штаба.

    Президент «Фенербахче» Али Коч рассказал о возможных решениях, которые могут быть приняты на завтрашнем заседании, отметив, что реакция клуба в любом случае будет.

    Лидеры команды заявили, что готовы бороться «на всех фронтах», а главный тренер Исмаил Картал пообещал, что внутри раздевалки примут любое решение совета директоров.

    • В середине марта фанаты «Трабзонспора» после поражения напали на игроков «Фенербахче».
    • После этого «Фенербахче» пригрозил сняться с чемпионата Турции.
    • В клубе рассматривают пять чемпионатов в случае выхода из состава участников турецкой Суперлиги.

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    Источник: сайт «Фенербахче»

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    01.04.2024 14:28
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    Комментарии (3)
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    MazaiNN
    1711973830
    Ни кто не станет создавать прецедент. В противном случае начнется миграция и шантаж.
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    Suvorov71
    1711985748
    Да ладно, турки горячие, пройдет чуть время и все станет на свои места, ну в какой чемпионат вы хотите врезаться, к грекам пойдете или в чемпионат Кипра, не смешите, думаю будет правильное решение и выпродолжите играть в турции
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