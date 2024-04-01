Руководство «Фенербахче» встретилось с игроками и тренерами перед возможным выходом из чемпионата Турции

Во вторник, 2 апреля, состоится внеочередное заседание совета директоров «Фенербахче», на котором будет обсуждаться вопрос смены чемпионата.

Перед этим руководство клуба провело встречу с футболистами и членами тренерского штаба.

Президент «Фенербахче» Али Коч рассказал о возможных решениях, которые могут быть приняты на завтрашнем заседании, отметив, что реакция клуба в любом случае будет.

Лидеры команды заявили, что готовы бороться «на всех фронтах», а главный тренер Исмаил Картал пообещал, что внутри раздевалки примут любое решение совета директоров.