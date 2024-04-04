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    Реакция агента Зайнутдинова на интерес «Спартака»

    Евгений Новиков, агент игрока «Бешикташа» Бахтиера Зайнутдинова, высказался о возможном трансфере в «Спартак».

    «Мы уходили из ЦСКА не для того, чтобы через год вернуться обратно в Россию. Баха мечтает попробовать себя в Европе. Никакого прямого интереса со стороны «Спартака» и «Краснодара» не было! Это, видимо, такая шутка», – сказал Новиков.

    • Хавбек уже выступал в РПЛ за «Ростов» и ЦСКА.
    • В прошлом году армейцы продали его «Бешикташу» за 4,5 миллиона евро.
    • Статистика Зайнутдинова в Турции: 34 матча и 1 забитый гол.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    04.04.2024 13:43
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    Комментарии (2)
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    TIMOTHY
    1712238574
    Ух ты) губа не дура) впрочем все равно удачи
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    alefreddy
    1712297287
    1 апреля было вот и развели
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