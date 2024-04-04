Реакция агента Зайнутдинова на интерес «Спартака»

Евгений Новиков, агент игрока «Бешикташа» Бахтиера Зайнутдинова, высказался о возможном трансфере в «Спартак».
«Мы уходили из ЦСКА не для того, чтобы через год вернуться обратно в Россию. Баха мечтает попробовать себя в Европе. Никакого прямого интереса со стороны «Спартака» и «Краснодара» не было! Это, видимо, такая шутка», – сказал Новиков.
- Хавбек уже выступал в РПЛ за «Ростов» и ЦСКА.
- В прошлом году армейцы продали его «Бешикташу» за 4,5 миллиона евро.
- Статистика Зайнутдинова в Турции: 34 матча и 1 забитый гол.