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    • Зайнутдинов близок к возвращению в РПЛ – его готовы подписать два топ-клуба

    Зайнутдинов близок к возвращению в РПЛ – его готовы подписать два топ-клуба

    «Бешикташ» готов продать предстоящим летом полузащитника Бахтиера Зайнутдинова.

    Турецкий клуб оценивает игрока в 4-5 миллионов евро.

    Купить казахстанского футболиста хотят «Спартак» и «Краснодар», но они пока предлагают только от 2 до 2,5 млн евро.

    Решение о продаже Зайнутдинова в «Бешикташе» приняли из-за того, что со следующего сезона он будет считаться легионером в чемпионате Турции.

    • Хавбек уже выступал в РПЛ за «Ростов» и ЦСКА.
    • В прошлом году армейцы продали его «Бешикташу» за 4,5 млн евро.
    • Статистика Зайнутдинова в Турции: 34 матча и 1 забитый гол.

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    Источник: Milliyet

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    02.04.2024 18:43
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    Комментарии (2)
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    Спартач80
    1712081307
    Ну а смысл его покупать дороже, если он в лимит не влезет? Это как общаться нормально с факейкой, не смотря на то, что она конченная мразь.
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    TIMOTHY
    1712087475
    Только не в днище Спартак
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