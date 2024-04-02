Зайнутдинов близок к возвращению в РПЛ – его готовы подписать два топ-клуба

«Бешикташ» готов продать предстоящим летом полузащитника Бахтиера Зайнутдинова.

Турецкий клуб оценивает игрока в 4-5 миллионов евро.

Купить казахстанского футболиста хотят «Спартак» и «Краснодар», но они пока предлагают только от 2 до 2,5 млн евро.

Решение о продаже Зайнутдинова в «Бешикташе» приняли из-за того, что со следующего сезона он будет считаться легионером в чемпионате Турции.