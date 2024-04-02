Зайнутдинов близок к возвращению в РПЛ – его готовы подписать два топ-клуба

«Бешикташ» готов продать предстоящим летом полузащитника Бахтиера Зайнутдинова.
Турецкий клуб оценивает игрока в 4-5 миллионов евро.
Купить казахстанского футболиста хотят «Спартак» и «Краснодар», но они пока предлагают только от 2 до 2,5 млн евро.
Решение о продаже Зайнутдинова в «Бешикташе» приняли из-за того, что со следующего сезона он будет считаться легионером в чемпионате Турции.
- Хавбек уже выступал в РПЛ за «Ростов» и ЦСКА.
- В прошлом году армейцы продали его «Бешикташу» за 4,5 млн евро.
- Статистика Зайнутдинова в Турции: 34 матча и 1 забитый гол.