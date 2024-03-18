«Спартак» сделал предложение вингеру «Галатасарая»

Керем Актюркоглу хочет уйти из «Галатасарая» предстоящим летом – для этого он сменил агента.
25-летний футболист желает продолжить карьеру во Франции, но пока у него есть предложение только от «Спартака».
В составе московской команды левый вингер мог бы заменить Квинси Промеса, арестованного в ОАЭ.
- В 2022 году турком интересовались «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
- Его рыночная стоимость – 17 миллионов евро.
- В этом сезоне Актюркоглу провел за «Галатасарай» 45 матчей, забил 14 голов и сделал 8 ассистов.