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    «Спартак» сделал предложение вингеру «Галатасарая»

    Керем Актюркоглу хочет уйти из «Галатасарая» предстоящим летом – для этого он сменил агента.

    25-летний футболист желает продолжить карьеру во Франции, но пока у него есть предложение только от «Спартака».

    В составе московской команды левый вингер мог бы заменить Квинси Промеса, арестованного в ОАЭ.

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    Источник: Fotospor

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