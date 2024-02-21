Тикнизян отказался от трансфера в «Галатасарай»

Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян отказался переходить в «Галатасарай» в зимнее трансферное окно.
По данным Metaratings.ru, причиной такого решения 24-летнего игрока стали напряженные отношения между Арменией и Турцией.
До официальных переговоров дело не дошло, несмотря на желание «Галатасарая» оформить трансфер Тикнизяна после продажи своего левого защитника.
- Этой зимой на игрока также претендовал «Зенит»
- Тикнизян провел в этом сезоне 23 матча, забил 8 голов, отдал 5 передач.
- Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 7 миллионов евро.