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    Тикнизян отказался от трансфера в «Галатасарай»

    Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян отказался переходить в «Галатасарай» в зимнее трансферное окно.

    По данным Metaratings.ru, причиной такого решения 24-летнего игрока стали напряженные отношения между Арменией и Турцией.

    До официальных переговоров дело не дошло, несмотря на желание «Галатасарая» оформить трансфер Тикнизяна после продажи своего левого защитника.

    • Этой зимой на игрока также претендовал «Зенит»
    • Тикнизян провел в этом сезоне 23 матча, забил 8 голов, отдал 5 передач.
    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 11:42
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    Комментарии (11)
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    SLADE2019
    1708505320
    Опять политика. Наир, надо кому нибудь, да начать на практике налаживать взаимоотношение между странами. Футбол очень хороший для этого способ. Тем более, Галатасарай совсем неплохой вариант.
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    СпорЦмен
    1708505637
    Да этот Тикнизян, второй Захарян! Эту новость написал его агент, выбивает себе процент побольше в договоре!
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    Avenger_93
    1708506042
    Да хватит гнать там тренироваться и играть надо, а в Зените через полгода лавку охранял бы за 4 мульта, да и в Локо играет через матч
    Ответить
    liforez
    1708506042
    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - leobets.ru
    Ответить
    MazaiNN
    1708507427
    Выбрал между игрой в клубе и сборной.
    Ответить
    O-kolesov
    1708509814
    Да там скорее баба рулит.
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