Тикнизян отказался от трансфера в «Галатасарай»

Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян отказался переходить в «Галатасарай» в зимнее трансферное окно.

По данным Metaratings.ru, причиной такого решения 24-летнего игрока стали напряженные отношения между Арменией и Турцией.

До официальных переговоров дело не дошло, несмотря на желание «Галатасарая» оформить трансфер Тикнизяна после продажи своего левого защитника.