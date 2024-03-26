Экс-гендиректор РФС высказался о возможности приглашения «Фенербахче» в РПЛ

Бывший генеральный директор РФС Александр Тукманов высказался о ситуации с «Фенербахче», который рассматривает возможность перейти из чемпионата Турции в другой турнир.

– Стоит ли пригласить «Фенербахче» в РПЛ?

– Этого никогда не будет. «Фенербахче» пошумит и останется в турецкой лиге. Ни в какую лигу другого государства они не пойдут, и никто их не примет. Для этого придется рассориться с УЕФА, и вообще – это нонсенс. Не стоит уделять внимание этой чепухе.

– Была инициатива по приглашению белорусских клубов в РПЛ. Такой шаг тоже противоречит УЕФА?

– Конечно, Белоруссия – это самостоятельное государство. У них есть своя федерация футбола, они проводят свои соревнования и определяют победителей. Россия также организует свой чемпионат и первенство страны. Если объединение будет происходить без согласия УЕФА, то это повлечет, на мой взгляд, нарушение всех правил: уставов УЕФА и принципов проведения соревнований. Я думаю, что РФС это, безусловно, знает. Белорусы тоже это знают. Я думаю, что никакого объединения не будет.