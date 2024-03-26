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    • Экс-гендиректор РФС высказался о возможности приглашения «Фенербахче» в РПЛ

    Экс-гендиректор РФС высказался о возможности приглашения «Фенербахче» в РПЛ

    Бывший генеральный директор РФС Александр Тукманов высказался о ситуации с «Фенербахче», который рассматривает возможность перейти из чемпионата Турции в другой турнир.

    – Стоит ли пригласить «Фенербахче» в РПЛ?

    – Этого никогда не будет. «Фенербахче» пошумит и останется в турецкой лиге. Ни в какую лигу другого государства они не пойдут, и никто их не примет. Для этого придется рассориться с УЕФА, и вообще – это нонсенс. Не стоит уделять внимание этой чепухе.

    – Была инициатива по приглашению белорусских клубов в РПЛ. Такой шаг тоже противоречит УЕФА?

    – Конечно, Белоруссия – это самостоятельное государство. У них есть своя федерация футбола, они проводят свои соревнования и определяют победителей. Россия также организует свой чемпионат и первенство страны. Если объединение будет происходить без согласия УЕФА, то это повлечет, на мой взгляд, нарушение всех правил: уставов УЕФА и принципов проведения соревнований. Я думаю, что РФС это, безусловно, знает. Белорусы тоже это знают. Я думаю, что никакого объединения не будет.

    • После матча 30-го тура турецкой Суперлиги «Трабзонспор» – «Фенербахче» фанаты хозяев выбежали на поле и атаковали игроков гостей.
    • После этого инцидента в «Фенербахче» рассматривают возможность заявиться в другой турнир.

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    Источник: «Спорт День за Днем»

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