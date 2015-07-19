«Трабзонспор» рассчитывает приобрести Таски

Московский «Спартак» готовит предложение по нападающему «Атлетико Минейро» Карлосу Карвалью.
— В ближайшие дни «Спартак» сделает серьезное предложение по Карлосу, — сказал агент футболиста Жорже Машаду.
Руководство бразильского клуба уже договорилось с красно-белыми о покупке 50 процентов прав на принадлежащего москвичам полузащитника Рафаэла Кариоку, переговоры должны быть завершены в начале этой недели.
В нынешнем сезоне бразильской серии А Карвалью, которым также интересуется донецкий «Шахтер», провел 11 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Всего во взрослом футболе бразилец провел 65 матчей, отметившись 15 голами.
«Трабзонспор» был готов оформить трансфер ещё около полугода назад, но москвичи запросили за игрока 4 млн евро. Если «Спартак» примет нынешнее предложение клуба, то Таски, вероятнее всего, продолжит карьеру в Турции.
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