«Трабзонспор» рассчитывает приобрести Таски

Защитник «Спартака» Сердар Таски по-прежнему находится в сфере интересов «Трабзонспора». Турецкий клуб изъявляет желание приобрести 28-летнего игрока за 2,5 млн евро.



«Трабзонспор» был готов оформить трансфер ещё около полугода назад, но москвичи запросили за игрока 4 млн евро. Если «Спартак» примет нынешнее предложение клуба, то Таски, вероятнее всего, продолжит карьеру в Турции.