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    «Трабзонспор» рассчитывает приобрести Таски

    Защитник «Спартака» Сердар Таски по-прежнему находится в сфере интересов «Трабзонспора». Турецкий клуб изъявляет желание приобрести 28-летнего игрока за 2,5 млн евро.

    «Трабзонспор» был готов оформить трансфер ещё около полугода назад, но москвичи запросили за игрока 4 млн евро. Если «Спартак» примет нынешнее предложение клуба, то Таски, вероятнее всего, продолжит карьеру в Турции.
    Таски перешёл в «Спартак» в 2013 году из немецкого «Штутгарта». В прошлом сезоне защитник провёл 22 матча в чемпионате России и забил один гол. В дебютном матче сезона 2015-16 Таски вышел в основном составе в матче против «Уфы» и отметился забитым мячом.

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    Источник: fanatik.com.tr

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    19.07.2015 12:03
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 21 июля 2015, 04:12

      Московский «Спартак» готовит предложение по нападающему «Атлетико Минейро» Карлосу Карвалью.

      — В ближайшие дни «Спартак» сделает серьезное предложение по Карлосу, — сказал агент футболиста Жорже Машаду.
      Руководство бразильского клуба уже договорилось с красно-белыми о покупке 50 процентов прав на принадлежащего москвичам полузащитника Рафаэла Кариоку, переговоры должны быть завершены в начале этой недели.

      В нынешнем сезоне бразильской серии А Карвалью, которым также интересуется донецкий «Шахтер», провел 11 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Всего во взрослом футболе бразилец провел 65 матчей, отметившись 15 голами.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 20 июля 2015, 10:35

      Нужен еще один КАЧЕСТВЕНЫЙ ЦЗ и если найдется то Таски лучше продать

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      Рейтинг: +864

      diktor 19 июля 2015, 22:59

      Продайте-а Дьякова возмите.

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      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 19:02

      Тоскуют по Таски...

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      Рейтинг: +227

      Igrov 19 июля 2015, 18:18

      Утка.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 19 июля 2015, 16:31

      А вернется ли он на свою малую родину, то есть в Турцию? Все зависит от желание самого игрока и той суммы, которая устроит Спартак) Аленичев вроде как говорил, что рассчитывает на Таски в наступившем сезоне.

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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 19 июля 2015, 16:14

      хорошо

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      Рейтинг: +26

      ДАонизПОЛЕНА 19 июля 2015, 14:26

      ТАЩИ еще бы мог мринести пользу только Штутгарту

      0
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      Рейтинг: +923

      eaguar 19 июля 2015, 14:01

      Может быть останется .

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      Рейтинг: +680

      CapitanFlint 19 июля 2015, 13:25

      Купить сломанного за 10, продать еле-живого за 2,5. Бизнес по спартачевски.

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      Рейтинг: +70

      saimon484 > CapitanFlint 19 июля 2015, 14:34

      его за 10 никто не покупал. Глупость написал

      3
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      Рейтинг: +43

      Eezila > saimon484 19 июля 2015, 15:55

      Притом никто и не продал еще,)

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > CapitanFlint 20 июля 2015, 10:33

      Ты про Алешку? Так его купили за 22 а продали за 8 путаешь немного )))

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