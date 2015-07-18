Романцев: "Кобелеву придется выстраивать отношения с Денисовым, находить с ним общий язык"

Самый титулованный тренер России Олег Романцев заявил, что наставнику "Динамо" Андрею Кобелеву необходимо наладить взаимоотношения с полузащитником Игорем Денисовым, который после увольнения Станислава Черчесова вернулся в основу бело-голубых.
"Денисов – футболист с непростым характером, это известно, – сказал Романцев. – А у кого из талантливых игроков он иной? Про Широкова много чего говорят, да и сам за словом в карман не лезет. Но это мастер, который нужен команде. Потому Аленичев не побоялся возможных трудностей, вернув Романа в "Спартак". И Денисов из таких. Значит, придется выстраивать отношения, находить общий язык. С этого тренер и должен начинаться".
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