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    Романцев: "Кобелеву придется выстраивать отношения с Денисовым, находить с ним общий язык"

    Самый титулованный тренер России Олег Романцев заявил, что наставнику "Динамо" Андрею Кобелеву необходимо наладить взаимоотношения с полузащитником Игорем Денисовым, который после увольнения Станислава Черчесова вернулся в основу бело-голубых.


    "Денисов – футболист с непростым характером, это известно, – сказал Романцев. – А у кого из талантливых игроков он иной? Про Широкова много чего говорят, да и сам за словом в карман не лезет. Но это мастер, который нужен команде. Потому Аленичев не побоялся возможных трудностей, вернув Романа в "Спартак". И Денисов из таких. Значит, придется выстраивать отношения, находить общий язык. С этого тренер и должен начинаться".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2015 09:49
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +247

      KLINSI 19 июля 2015, 19:18

      Вообще то отношения должны быть рабочие).

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 19 июля 2015, 16:22

      Я думаю что Денисов легко найдёт общий язык с Кобелевым. Игорь прямолинеен, говорит всё что думает и если думы его правильные, то это хорошо. Да и Кобелев не Черчесов. Не припомню каких нибудь истерик, к каким в Динамо привыкли (один румын чего стоил), в его исполнении.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 19 июля 2015, 14:30

      два кандома язык найдут.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 11:38

      При одном условии, что игрок тоже должен поддержать тренера и его идеи.

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      Рейтинг: +80

      vyishenka 19 июля 2015, 00:04

      Да в ежовых руковицах надо держать таких денисовых.

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      Рейтинг: +13

      Петруххха 18 июля 2015, 23:56

      Пара пинков по Дениному заду и отношения наладятся....)))

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      Рейтинг: +631

      mat73 18 июля 2015, 23:10

      В Спартаке у Аленичева Широков, в Динамо у Кобелева Денисов. И там и там молодые амбициозные тренеры только вставшие у руля, и старые прожженые игроки возвращенные в состав, и оба какбы из Питера! Схожие ситуации. Интересно чья где и что возьмет?)))

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      Рейтинг: +357

      3емлянин 18 июля 2015, 17:24

      Денисов всю игру растерял в постоянных склоках и разборках в погоне за Долларовой Капустой ...

      6
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      Рейтинг: +9731

      САДЫЧОК > 3емлянин 18 июля 2015, 19:53

      да он никогда не играл хорошо.Это был пиар.Много шума из ничего.

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      Рейтинг: +357

      3емлянин > САДЫЧОК 18 июля 2015, 20:08

      В Сборную вызывался до поры, до времени и капитанскую повязку примерял, после звезданулся в другую степь и понеслась :~((

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      Рейтинг: +133

      ибрагимхалил 18 июля 2015, 17:23

      он бы у меня на подсрачниках бегал

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      Рейтинг: +357

      3емлянин > ибрагимхалил 18 июля 2015, 18:12

      Мечтать не вредно :~))

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      Рейтинг: +254

      Vector 18 июля 2015, 16:12

      По щам и на поле...

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