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    Президент «Атлетико»: «Мы будем очень рады, если Филипе Луис вернется»

    «Атлетико» и «Челси» ведут переговоры по трансферу защитника Филипе Луиса, который лишь год назад сменил Мадрид на Лондон. Бразильцу, который сыграл лишь в 15 матчах премьер-лиги, так и не удалось закрепиться в основе лондонцев.


    «Переговоры действительно ведутся, – цитирует Cope президента «Атлетико» Энрике Сересо. – Но я не могу предсказать, насколько продуктивными они будут. Филипе Луис – прекрасный игрок. Мы будем очень рады, если он вернется. Думаю, в итоге мы найдем оптимальное решение».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2015 06:59
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +27

      valencia14 20 июля 2015, 10:54

      аренда идеальный вариант

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 11:15

      Все равно сидит на лавке ведь...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 18 июля 2015, 16:19

      Ансальди в Атлетико не прижился...

      1
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      Рейтинг: +49

      Tonik-ID > Павлюченко 13 18 июля 2015, 21:10

      Ансалди - игрок не того уровня.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      alboro 18 июля 2015, 13:13

      ок

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      Ответить
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      Рейтинг: +104

      Роман Аркадьевич 18 июля 2015, 11:44

      Забирайте за 60 миллионов шекелей!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      Tonik-ID 18 июля 2015, 11:16

      Давай Энрике! Как минимум аренду должны продавить


      0
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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 18 июля 2015, 09:21

      Челси его не продаст.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Planet Georgia 18 июля 2015, 11:52

      Могут отдать в аренду

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 18 июля 2015, 07:13

      Бразильский поляк...

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 18 июля 2015, 07:07

      интересно как!

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