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    Бесчастных: «Проиграли, но матч не провалили»

    Главный тренер дублирующего состава московского «Спартака» Владимир Бесчастных прокомментировал результат сегодняшней игры 1-го тура Первенства молодежных составов РФПЛ против «Уфы» (2:3).

    «Конечно, обидно стартовать с поражения. Но профессия тренера дубля предполагает не только достижение результата, но и обучение футболистов. Можно было дать установку при счете 1:0 в нашу пользу отойти к собственным воротам и искать счастье в контратаках, но я не стал этого делать, мы продолжили действовать в своем стиле. Мяч был у нас, появлялись моменты. Соперник смог воспользоваться возможностью, чтобы переломить ход поединка. Свою роль сыграли и индивидуальные ошибки футболистов, которые недавно играют на Первенство. Им не хватает опыта. Но по матчу не сказал бы, что кто-то сильно выпадал. Все старались. Не могу назвать игру провальной», – сказал наставник.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    16.07.2015 19:40
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    Комментарии (124)
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    alessios1990
    1437113348
    Ну ничего, бывает! Сегодня основная команда Спартака отыграется за молодежку. Может быть, наверное)
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    stavr74
    1437113464
    главное не унывать
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    kkomov
    1437114876
    володя-челюсти доволен, что проиграли с минимальным счетом.
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    kkomov
    1437115324
    бесчестных доволен проигрышем.
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    DIDI 23
    1437116975
    Круто отмазался.
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    Voronzov
    1437118027
    Удачи!
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    AmigoAlejandro
    1437119113
    Отрадно видеть, что бывшие спартаковские игроки золотых красно-белых лет возвращаются в стан родной команды. Мне кажется, это пойдет на пользу командам (как основе, так и дублю). Я лично глубоко уважаю и Титова, и Аленичева, и Бесчастных, поэтому желаю им удачи на тренерском поприще!
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    denmig
    1437122455
    давай володя не дрейфь! первая игра - главное - бегали , забивали, есть игра. главное - держать обороты! по два в каждом матче - это не менее 70% победа. удачи! мясным - мясное! все свои, чужих не надо
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    Телогрейка
    1437130656
    Первый блин у молодежки комом, посмотрим как основа отбегает при новом коуче...
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    ologreds
    1694997601
    numo435864
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