"Атлетико" планирует три продажи и три покупки

Руководство "Атлетико» намерено найти новый клуб для Марио Суареса, Гильерме Сикейры и Рауля Хименеса. Как сообщает испанская "Marca", мадридский клуб планирует совершить еще три покупки и три продажи. После этого трансферное окно для команды будет закрыто.
Идет поиск игроков на три позиции: центральный защитник, левый латераль и опорник. Есть несколько вариантов новых приобретений – в сферу интересов попадают Стефан Савич и Мотта, а Марио Суареса все еще надеются обменять. Так же уже наверняка известно, что возвращается Филипе Луис. "Атлетико" готов выкупить его у "Челси", вопрос остался лишь в сумме, поскольку англичане не хотят отдавать защитника дешевле, чем приобретали год назад.
"Порту" заинтересован и в Хименесе, и в Сикейре одновременно, так как они отдали мадридцам Джексона Мартинеса. На мексиканца так же претендуют "Монако" и "Бенфика".
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