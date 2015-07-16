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    "Атлетико" планирует три продажи и три покупки

    Руководство "Атлетико» намерено найти новый клуб для Марио Суареса, Гильерме Сикейры и Рауля Хименеса. Как сообщает испанская "Marca", мадридский клуб планирует совершить еще три покупки и три продажи. После этого трансферное окно для команды будет закрыто.
    Идет поиск игроков на три позиции: центральный защитник, левый латераль и опорник. Есть несколько вариантов новых приобретений – в сферу интересов попадают Стефан Савич и Мотта, а Марио Суареса все еще надеются обменять. Так же уже наверняка известно, что возвращается Филипе Луис. "Атлетико" готов выкупить его у "Челси", вопрос остался лишь в сумме, поскольку англичане не хотят отдавать защитника дешевле, чем приобретали год назад.
    "Порту" заинтересован и в Хименесе, и в Сикейре одновременно, так как они отдали мадридцам Джексона Мартинеса. На мексиканца так же претендуют "Монако" и "Бенфика".

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    Источник: Marca

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    16.07.2015 14:41
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +114

      Serg_Diamond 16 июля 2015, 23:04

      Атлетико подбирает состав в том числе и на перспективу - это долгосрочный проект, поэтому молодых Оливера Торреса, Анхеля Корреа, Виетто и других ребят будут потиху наигрывать в основе, но ставку в ответственных матчах будут делать на опытных бойцов, поэтому конечно Мотта был бы очень кстати и я уверен его подпишут на следующей неделе.

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      Рейтинг: +49

      Tonik-ID > Serg_Diamond 16 июля 2015, 23:15

      Согласен. Караско, например, так же всего 21 год.

      Но больше всех из молодых радует Сауль. Уже стабильно 12-й игрок!

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      Рейтинг: +90

      marvel777 > Serg_Diamond 17 июля 2015, 11:09

      у вас еще какой-то Лео перспективный есть и наверное с уходом Миранды Хименес будет играть в основе.

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      Рейтинг: +49

      Tonik-ID 16 июля 2015, 20:52

      Фелипе Луиса купят дешевле, чем продали.

      Сикейру стоит оставить себе. Лишним он явно не будет.

      А вот Марио Суареса лучше бы в аренду отдать. Пусть набирается опыта. Подобная история была в свое время с самим Габи, который так же до достаточно зрелого возраста играл в арендах, а после возвращения стал просто незаменимым.


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      Рейтинг: +114

      Serg_Diamond > Tonik-ID 16 июля 2015, 23:09

      Уверен, Марио Суареса не будут продавать, его скорее отдадут в аренду, а возможно и вообще оставят. Это перспективный опорник и отличный боец, отлично вписывающийся в стиль Атлетико

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      Рейтинг: +122

      timur_zenit_fan 16 июля 2015, 18:03

      зачем филипе луис за эту же сумму на год старше...не собьют цену - нечего брать обратно. да и есть кчему присмотреться: курзава, алекс сандро, гайа.

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      Рейтинг: +12

      paravoz924 16 июля 2015, 16:50

      Перестройка

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      Рейтинг: +621

      Akatsuki72 16 июля 2015, 15:47

      Атлетико прям Кот Матрасскин)

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      Рейтинг: +51

      Mister Ipkins 16 июля 2015, 15:32

      каждый из этой тройки стоящий футболист,думаю не стоит их продавать

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      Рейтинг: +1599

      TheDDS 16 июля 2015, 15:16

      Атлетико планирует снова доказывает что они первый клуб мадрида

      13
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      Рейтинг: +35

      GadzhiDAG > TheDDS 16 июля 2015, 15:21

      не первый а второй.а атлетико доказала в четвертьфинале лч 2013/2014 что они лучше барселоны

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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle > TheDDS 16 июля 2015, 16:15

      кроме как провокации твой комментарий ничего в себе и не несет

      3
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > GadzhiDAG 16 июля 2015, 19:45

      А Барселона доказала в полуфинале ЛЧ 2011 , что она лучше Реала из Мадрида.И не говори мне про красную карточку Пепе здесь.

      1
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      Рейтинг: +114

      Serg_Diamond 16 июля 2015, 15:12

      Это предположения журналистов, высосанные из пальца. Я думаю, Сикейру не будут продавать - он будет на замену Луису, а Гамес на замену Хуанфрану. Рауля Хименеса нужно продать либо сдать в аренду (он молодой еще и может вдруг заиграть в будущем), а в атаке у Атлетико сейчас и так полный порядок. Ну а Мотту с учетом его возраста, желательно бы взять в аренду, но ПСЖ не согласится и сам он не стал продлевать с ними контракт. За умеренную цену он бы тоже сгодился - это отличный "разрушитель" - в играх с Барсой, Реалом он бы был не просто полезен, а супер полезен.

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      Рейтинг: +1197

      George-CFC 16 июля 2015, 14:52

      а почему хотят продать Хименеса... вроде норм деф, будет развиваться. Миранда уже ушёл. странно, я думал они его будут в старте наигрывать

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      Рейтинг: +114

      Serg_Diamond > George-CFC 16 июля 2015, 15:01

      Не Хосе Хиенеса (защитника), а Рауля Хименеса - мексиканского нападающего, сидевшего в прошлом сезоне на лавке

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      Рейтинг: +1197

      George-CFC > Serg_Diamond 16 июля 2015, 15:05

      спасибо, просветил

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      Рейтинг: +93

      Demon1990 > George-CFC 16 июля 2015, 15:11

      нападающего , а зря его продают) лучше в аренду отдали)

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      Рейтинг: +27

      valencia14 16 июля 2015, 14:48

      сикейра был совсем неплох, да и конкурент нужен. Мотта ветеран глупо его подписывать на место сареса, когда и так есть тьяго и габи которым за 30. Р.Хименеса можно просто в аренду на пару лет отдать.

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      Рейтинг: +114

      Serg_Diamond > valencia14 16 июля 2015, 15:02

      Может так и будет, Суарес молодой и мог бы еще пригодиться когда завершит карьеру Тьяго или Габи

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > Serg_Diamond 16 июля 2015, 19:51

      Мотта ветеран но он лучше чем Тиаго и Габи.

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      Рейтинг: +114

      Serg_Diamond > AlexanderP622 16 июля 2015, 22:58

      Я не возражаю, я только за

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