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    "Реал" договорился с "Эспаньолом" о трансфере Касильи

    Голкипер "Эспаньола" Кико Касилья очень близок к переходу в мадридский "Реал", сообщает AS.
    По информации источника, трансфер может осуществиться за 6 миллионов евро. Оба клуба заинтересованы в том, чтобы сделка состоялась, и футболист наверняка пополнит ряды "сливочных" в ближайшие дни.
    Следует отметить, что "Реал" владеет 50% прав на игрока, трансферная цена которого составляет 20 миллионов евро.
    Ранее наставник каталонского клуба Серхио Гонсалес отметил, что Касилье будет очень нелегко отказаться от предложения мадридцев.
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    Источник: AS

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    16.07.2015 10:00
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +228

      ANTI CULE 17 июля 2015, 07:41

      Чушь полнейшая!

      1
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      Рейтинг: +17

      ГалактикосGB 16 июля 2015, 22:45

      значит Кейлор Навас будет основным вратарем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 16 июля 2015, 15:53

      Бардак, зачем продали Касильяса?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      Metz57100 16 июля 2015, 15:16

      Другого выхода нет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +464

      Барсеножечница 16 июля 2015, 12:33

      Через лет 10 Касиль придет в реал на ворота

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      OXOTHu4EK > Барсеножечница 16 июля 2015, 13:07

      Budgie - как то не пошло. Grand Funk Railroad - интересная группа.
      остальные тобою посоветованные еще не успел изучить)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +464

      Барсеножечница > OXOTHu4EK 16 июля 2015, 13:42

      :)

      0
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      Рейтинг: +179

      Суmраk 05 16 июля 2015, 11:26

      Странный ход. Ведь футболку можно не брать, а лишь стереть окончание. Перес в действительности походу приболел. Если еще и номер 1 отдадут Кико........

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 16 июля 2015, 11:07

      ФК Бестрофейник опять позориться с вратарями. Очередной конфуз.

      4
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      Рейтинг: +1316

      Медный купоpос > Mоnоlo 16 июля 2015, 11:23

      что-то с Ребровым и Митрюшкиным? Я что-то пропустил? )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +151

      London-Is-Blue 16 июля 2015, 11:07

      Отдать Касильяса бесплатно, чтобы купить Касилью за 6 лям. ГЕНИАЛЬНО

      2
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      Рейтинг: +27

      valencia14 16 июля 2015, 11:03

      разобрали эспаньол: колотто, с.гарсия, стуани, васкес и теперь и касилья

      3
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 16 июля 2015, 10:47

      А вот и долгожданный воротчик!

      1
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