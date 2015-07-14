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    Симонян назвал кандидатов на пост главного тренера сборной

    И.о. президента РФС Никита Симонян сегодня огласил список лиц, которые претендуют на должность главного тренера сборной России по футболу. В него вошли: Леонид Слуцкий (ЦСКА - нынешнее место работы), Курбан Бердыев ("Ростов"), Юрий Семин ("Анжи"), Александр Бородюк (без работы). По словам функционера, в ближайшее время будет выбран один из них. Симонян обратил внимание, что до конца отборочного цикла к Евро-2016 рулевой сборной сможет совмещать посты.

    Напомним, сегодня с неустойкой в 930 млн рублей нашу страну покинул Фабио Капелло - прежний наставник команды.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    14.07.2015 13:01
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    Комментарии448
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 17 июля 2015, 09:27

      Только Бородюк пока без работы)

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 16 июля 2015, 15:37

      Как можно рассматривать тех, кто уже занят работой?

      0
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом 15 июля 2015, 13:17

      А Кононова не хотят рассмотреть, как вариант?)

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 15 июля 2015, 13:04

      посмотрим

      0
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      Рейтинг: +22

      RVRRRR 15 июля 2015, 12:33

      Бердыева однозначно. Но... выберут Слуцкого.

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 15 июля 2015, 12:04

      Давай Хомуху

      0
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      Рейтинг: +12

      voody05 15 июля 2015, 10:01

      Диму Хомуху надо поставить! Идеальный кандидат! С молодыми что творит, как команда за него бьется, любо дорого смотреть. Да и игрок был отличный. Он бы навел порядок в этом гадюшнике.

      0
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      Рейтинг: +62

      trimetil 15 июля 2015, 09:53

      Эх, рано Валера в ФНЛ подался...

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      Рейтинг: +244

      kara-mba 15 июля 2015, 09:36

      Кого угодно только не Слуцкого, он ЦСКА нужен. Всё равно толку не будет.

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      Рейтинг: +29

      Misha1978888 15 июля 2015, 09:19

      Валеру!

      1
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