Симонян назвал кандидатов на пост главного тренера сборной

И.о. президента РФС Никита Симонян сегодня огласил список лиц, которые претендуют на должность главного тренера сборной России по футболу. В него вошли: Леонид Слуцкий (ЦСКА - нынешнее место работы), Курбан Бердыев ("Ростов"), Юрий Семин ("Анжи"), Александр Бородюк (без работы). По словам функционера, в ближайшее время будет выбран один из них. Симонян обратил внимание, что до конца отборочного цикла к Евро-2016 рулевой сборной сможет совмещать посты.



Напомним, сегодня с неустойкой в 930 млн рублей нашу страну покинул Фабио Капелло - прежний наставник команды.



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