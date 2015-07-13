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    Педро отверг факт переговоров с Моуриньо

    Нападающий испанской "Барселоны" Педро опроверг тот факт, что он провел телефонный разговор с наставником лондонского "Челси" Жозе Моуриньо о переходе в стан "синих".

    "Никаких разговоров с рулевым "Челси" не было. Это было бы неуважением по отношению к "Барселоне". Но предложения у меня правда есть. Ситуация непростая. Играть хочется больше, а времени на поле все меньше. Я мечтал выступать за каталонцев, уже выиграл с командой немало трофеев, но у меня есть еще амбиции. Посмотрим, как будут дальше развиваться события", - сказал Педро.

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    13.07.2015 17:17
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    Комментарии60
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 18:43

      Арсенал приютит...

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 14 июля 2015, 05:15

      Ну все вообщем то и разрешилось! Педро Родригес предан родному клубу и не намерен пока что то менять) Его вполне устраивает нынешнее положение дел в Барселоне. Хотя он вполне может сменить обстановку, если каталонскому клубу поступит достойное предложение!

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      Рейтинг: +53

      bangladesh 13 июля 2015, 23:26

      Sub Focus, Салам! Почему ты мне не ответил вчера на комментарий? Всё ли у тебя в порядке?

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 июля 2015, 23:24

      Отверг с негодованием?

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 13 июля 2015, 22:26

      Хороший фовард,зря продают

      1
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      Рейтинг: +403

      мама барсика-фуу 13 июля 2015, 20:54

      barc-f
      представитель УЕФА
      i-nkognito
      monolo
      Freddy Krueger
      alex25For

      эти аккуанты моего ГОЛУБОГО сына барсика-фуу!!
      но эти еще не все!
      вискас мой ГЕИ!!

      0
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      Рейтинг: +10

      qisi77 13 июля 2015, 19:38

      Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать " / " ) (Пробные матчи)

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      Рейтинг: +593

      112910415 13 июля 2015, 19:06

      никаких телефонных разговоров, только СМС!

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      Рейтинг: +131

      catalan_from_baku 13 июля 2015, 18:28

      Он должен понимать что Неймара на лавку он не посадит. А потому достаточно игрового времени получать не будет. Он не должен думать только о себе. В дубле Барсы есть игроки которые тоже заслуживают получать игровую практику. Педро уже все выиграл, что еще ему надо? Пусть уходит

      5
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > catalan_from_baku 13 июля 2015, 18:39

      Мда, Педро много пользы приносит клубу, а Неймар с Суаресом не железные, весь сезон без травм не отыграют!

      0
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      Рейтинг: +131

      catalan_from_baku > Павлюченко 13 13 июля 2015, 18:41

      На то и есть дублеры. Какого фига Тельо ходит по арендам а Педро в клубе? Для меня Тельо лучше Педро.

      2
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > catalan_from_baku 13 июля 2015, 19:12

      Значит ты не разбираешься в футболе, если Тельо, лучше Педро...

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > Павлюченко 13 13 июля 2015, 19:18

      Пуская уходит.

      0
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      Рейтинг: +131

      catalan_from_baku > Павлюченко 13 13 июля 2015, 19:37

      пхаах))

      0
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      Рейтинг: +263

      barcelonistas > catalan_from_baku 13 июля 2015, 20:00

      Друг, почему ты думаешь, что Тельо сильнее Педро?

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      Рейтинг: +15

      Самбука > catalan_from_baku 13 июля 2015, 21:05

      Что значит пусть уходит? А кто тройку нападения переодически удачно менял весь сезон,ты что ли? А замена Педро есть?

      1
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      Рейтинг: +76

      Шмавон 13 июля 2015, 18:09

      к нам бы его

      0
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      Рейтинг: +151

      London-Is-Blue > Шмавон 13 июля 2015, 21:37

      Действительно! Трофеев он уже набрал. Зачем они ему?

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