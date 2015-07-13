Педро отверг факт переговоров с Моуриньо

Нападающий испанской "Барселоны" Педро опроверг тот факт, что он провел телефонный разговор с наставником лондонского "Челси" Жозе Моуриньо о переходе в стан "синих".



"Никаких разговоров с рулевым "Челси" не было. Это было бы неуважением по отношению к "Барселоне". Но предложения у меня правда есть. Ситуация непростая. Играть хочется больше, а времени на поле все меньше. Я мечтал выступать за каталонцев, уже выиграл с командой немало трофеев, но у меня есть еще амбиции. Посмотрим, как будут дальше развиваться события", - сказал Педро.



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