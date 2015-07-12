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    "Севилья" подтвердила переход Иммобиле

    "Севилья" официально подтвердила наличие договоренности о трансфере нападающего "Боруссии" Чиро Иммобиле. Футболист перейдет в андалусийский клуб на правах аренды.

    Соглашение будет рассчитано до лета следующего года. В понедельник итальянский форвард должен пройти медосмотр.

    Напомним, Иммобиле пополнил состав "Боруссии" летом 2014-го. В Бундеслиге итальянец провел 24 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами.

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    Источник: ФК «Севилья»

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    12.07.2015 15:41
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +76

      Шмавон 14 июля 2015, 22:10

      зря его брали

      0
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      Рейтинг: +27

      valencia14 13 июля 2015, 10:28

      хорошо что в аренду взяли, а покупать надо проверенного голеадора

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      ArtNow 13 июля 2015, 00:47

      Ла Лига обещает быть намного интересней в этом году

      1
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      Рейтинг: +73

      donbeter 12 июля 2015, 21:25

      поскитается в европе, а там обратно в свой торино вернется в итоге!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      KaSog Kerket > donbeter 12 июля 2015, 23:09

      так и будет.

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 12 июля 2015, 19:45

      А ТАМ - КАК ПОЙДЁТ...

      0
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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 12 июля 2015, 18:22

      Отлично!

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 12 июля 2015, 18:19

      Надеюсь оправдает надежды, нужен сильный нап сборной Италии

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 12 июля 2015, 17:57

      Молодцы!

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      Рейтинг: +111

      Rusti 12 июля 2015, 17:10

      Повезло Боруссии

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 12 июля 2015, 17:08

      У Чиро не получилось равноценно заменить Лёву в Боруссии Дортмунд и теперь ему предстоит доказывать свою состоятельность Унаи Эмери! Форварду сборной Италии надо будет как то заменить ушедшего в Милан Карлоса Бакку. Удачи новичку в стане андалуссийского клуба)

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