"Севилья" подтвердила переход Иммобиле

зря его брали
"Севилья" официально подтвердила наличие договоренности о трансфере нападающего "Боруссии" Чиро Иммобиле. Футболист перейдет в андалусийский клуб на правах аренды.
Соглашение будет рассчитано до лета следующего года. В понедельник итальянский форвард должен пройти медосмотр.
Напомним, Иммобиле пополнил состав "Боруссии" летом 2014-го. В Бундеслиге итальянец провел 24 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами.
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Соглашение будет рассчитано до лета следующего года. В понедельник итальянский форвард должен пройти медосмотр.
Напомним, Иммобиле пополнил состав "Боруссии" летом 2014-го. В Бундеслиге итальянец провел 24 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.