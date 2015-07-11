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    Заместитель главы Краснодарского края: "Контракт с Аршавиным будет подписан на следующей неделе"

    Заместитель главы Краснодарского края Иван Перонко сообщил, что контракт Андрея Аршавина с "Кубанью" будет подписан на следующей неделе. Условия соглашения футболиста с клубом уже обговорены, а игрок будет выступать в краснодарской команде в течении следующего сезона.
    "Все условия с Аршавиным обговорены, задержка с подписанием контракта - чисто техническая. Она связана с тем, что юридический процесс оформления Валерия Стаценко на посту генерального директора клуба еще не завершен. Это должно произойти на следующей неделе, в понедельник- вторник. После того, как он официально вступит в должность, контракт будет подписан. Все условия соглашения уже обговорены, контракт составлен и рассчитан на один год", - сказал Перонко.
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    Источник: ТАСС

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    11.07.2015 15:45
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    Комментарии24
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 15:34

      Не самый худший вариант для Аршавина.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      apostol18 12 июля 2015, 13:52

      Предвыборный публичный ход конем перед голосованием в губернаторы..?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -584

      B_A_IV 12 июля 2015, 09:37

      Удачи Андрею в Краснодаре, ну и Краснодару удачи!
      в Кубань не очень верится

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 12 июля 2015, 01:32

      чёт сорвётся по ходу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      andrefino13 11 июля 2015, 20:47

      Дорогу к его дому,жилью, отремонтируют,тогда он и подпишет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +579

      lange 11 июля 2015, 18:30

      Ждём следующей недели.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      Nooki 11 июля 2015, 17:58

      Теперь буду смотреть матчи кубани))!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +443

      EVM 11 июля 2015, 16:53

      Удачи Шаве и удачи Кубани!
      Буду болеть в матчах и поддерживать те клубы, куда уйдут наши парни, за исключением матчей, этих команд с Зенитом.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 11 июля 2015, 16:38

      Все условия контракта должны быть публичными, поскольку деньги изъяты из бюджета.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      Петр 1 11 июля 2015, 16:23

      удачи Андрюхе, но не в матчах с Зенитом!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1532

      Петр 1 > ЦСКА клуб гaндoнoв 11 июля 2015, 16:30

      не могу по твоему!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +443

      EVM > ЦСКА клуб гaндoнoв 11 июля 2015, 17:09

      Тело, ты с какой психушки сбежал?
      Идешь на рекорд по невменяемости?

      Соккер, вам отдельный вопрос: "Как могут успешно пройти модерацию, такие, оскорбительного содержания, ники.
      Хотя чему я удивляюсь, у вас и фюреры и прочие..., совершенно комфортно себя здесь чувствуют.

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