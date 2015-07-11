Заместитель главы Краснодарского края: "Контракт с Аршавиным будет подписан на следующей неделе"

Не самый худший вариант для Аршавина.
Не самый худший вариант для Аршавина.
Предвыборный публичный ход конем перед голосованием в губернаторы..?
Удачи Андрею в Краснодаре, ну и Краснодару удачи!
в Кубань не очень верится
чёт сорвётся по ходу
Дорогу к его дому,жилью, отремонтируют,тогда он и подпишет.
Ждём следующей недели.
Теперь буду смотреть матчи кубани))!
Удачи Шаве и удачи Кубани!
Буду болеть в матчах и поддерживать те клубы, куда уйдут наши парни, за исключением матчей, этих команд с Зенитом.
Все условия контракта должны быть публичными, поскольку деньги изъяты из бюджета.
удачи Андрюхе, но не в матчах с Зенитом!
не могу по твоему!
Тело, ты с какой психушки сбежал?
Идешь на рекорд по невменяемости?
Соккер, вам отдельный вопрос: "Как могут успешно пройти модерацию, такие, оскорбительного содержания, ники.
Хотя чему я удивляюсь, у вас и фюреры и прочие..., совершенно комфортно себя здесь чувствуют.