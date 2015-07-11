Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент "Фенербахче": "Ван Перси перешел в нашу команду"

    Президент "Фенербахче" Азиз Йылдырым сообщил о переходе в команду форварда "Манчестер Юнайтед" Робина ван Перси.

    "Трансфер Робина ван Перси завершен", — сказал Йылдырым.
    Ранее сообщалось, что голландец в понедельник будет представлен в качестве игрока турецкого клуба.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2015 15:17
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 15:32

      Болельщиков Фенербахче можно только поздравить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      mordvin60 12 июля 2015, 11:22

      {jhjij erhtgkz.ncz

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 11 июля 2015, 21:37

      Толку от него уже не будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Assalim 11 июля 2015, 18:46

      Ну теперь увижу его в Кадыкёе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 11 июля 2015, 17:37

      Уважуха Туркам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      jet_set 11 июля 2015, 17:23

      Фенер в этом году нереально усилился. Но Галатасарай все равно будет первым)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 11 июля 2015, 16:45

      Свершилось. Ну теперь удачи ему на турецких берегах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      dante_voorhees 11 июля 2015, 16:26

      И так все знают, давайте новые трансферы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1369

      makkie 11 июля 2015, 16:07

      На заработки)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 11 июля 2015, 15:50

      хорошо

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11