Президент "Фенербахче": "Ван Перси перешел в нашу команду"

Болельщиков Фенербахче можно только поздравить.
Президент "Фенербахче" Азиз Йылдырым сообщил о переходе в команду форварда "Манчестер Юнайтед" Робина ван Перси.
"Трансфер Робина ван Перси завершен", — сказал Йылдырым.
Ранее сообщалось, что голландец в понедельник будет представлен в качестве игрока турецкого клуба.
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