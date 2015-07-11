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    "Челси" готов купить Педро у "Барселоны"

    Лондонский "Челси" готовится сделать предложение "Барселоне" по покупке Педро."Аристократы" могут предложить за игрока 20 млн евро.

    Педро не раз высказывал недовольство нехваткой игрового времени, а после приобретения каталонцами Арда Турана твердо намерен покинуть команду, отдавая предпочтение продолжению карьеры в английской Премьер-лиге. Ранее сообщалось о заинтересованности в услугах испанца "Арсенала" и "Ливерпуля".

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    Источник: Sport.es

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    11.07.2015 12:45
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    Комментарии97
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 15:14

      Интересное решение Челси.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      Мамешев 11 июля 2015, 22:24

      Наверное стоит попробовать!Ведь у Сеска получилось,да еще как-один из лучших распасовщиков!Педро игрок не молодой,а футбольная карьера коротка,так что давай дерзай,хуже не будет!Думаю,больше подойдет Арсенал!

      1
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      Рейтинг: +53

      bangladesh 11 июля 2015, 21:33

      Только не он!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +523

      FCRM1 11 июля 2015, 21:14

      Балет на автобус, весело =)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      lx_eskel 11 июля 2015, 20:55

      смысл менять родную лавку на забугорную

      0
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      Рейтинг: +410

      nnbb199O 11 июля 2015, 19:41

      Педрито для челси самое то

      0
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      Рейтинг: +20

      Chak-Norris 11 июля 2015, 19:04

      С этим трансфером Челси только выиграет,Родригес быстрый,техничный игрок,не мало поигравший в Барселоне и набравшийся ценного опыта он должен стоить минимум 40,а там еще и поторговаться можно было- бы!

      4
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 11 июля 2015, 18:11

      хороший нап,Барсе ещё бы пригодился

      2
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      Рейтинг: +179

      Суmраk 05 11 июля 2015, 15:34

      Значит Куадрадо будет продан ну или его вернут на правый край обороны. Как раз на кубке Америки, отборов больше других сделал

      1
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      Рейтинг: +183

      KaZёL 11 июля 2015, 15:28

      Зачем Синим это недоразумение Барселонское???

      1
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      Рейтинг: +117

      nogganov_01 > KaZёL 11 июля 2015, 16:18

      это недоразумение шатал все испанские клубы сезон назад

      8
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