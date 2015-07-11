"Челси" готов купить Педро у "Барселоны"

Интересное решение Челси.
Интересное решение Челси.
Наверное стоит попробовать!Ведь у Сеска получилось,да еще как-один из лучших распасовщиков!Педро игрок не молодой,а футбольная карьера коротка,так что давай дерзай,хуже не будет!Думаю,больше подойдет Арсенал!
Только не он!)
Балет на автобус, весело =)
смысл менять родную лавку на забугорную
Педрито для челси самое то
С этим трансфером Челси только выиграет,Родригес быстрый,техничный игрок,не мало поигравший в Барселоне и набравшийся ценного опыта он должен стоить минимум 40,а там еще и поторговаться можно было- бы!
хороший нап,Барсе ещё бы пригодился
Значит Куадрадо будет продан ну или его вернут на правый край обороны. Как раз на кубке Америки, отборов больше других сделал