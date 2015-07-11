"Челси" готов купить Педро у "Барселоны"

Лондонский "Челси" готовится сделать предложение "Барселоне" по покупке Педро."Аристократы" могут предложить за игрока 20 млн евро.

Педро не раз высказывал недовольство нехваткой игрового времени, а после приобретения каталонцами Арда Турана твердо намерен покинуть команду, отдавая предпочтение продолжению карьеры в английской Премьер-лиге. Ранее сообщалось о заинтересованности в услугах испанца "Арсенала" и "Ливерпуля".