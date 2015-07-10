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    Эмери заинтересован в приобретении Чичарито

    Мексиканский нападающий Чичарито может продолжить карьеру в "Севилье". В приобретении футболиста заинтересован лично наставник севильцев Унаи Эмери.

    Напомним, что после перехода в "Милан" Карлоса Бакка андалусийский клуб находится в поисках забивного форварда. Минувший сезон Чичарито провел в аренде в "Реале", который не стал выкупать контракт мексиканца у "Манчестер Юнайтед", а наставник англичан Луи ван Гаал на футболиста не рассчитывает.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.07.2015 19:26
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 11 июля 2015, 12:24

      было бы не плохо для него.

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 11 июля 2015, 06:10

      Чичарито подойдёт Севилье.

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      Рейтинг: +161

      Фаталист 10 июля 2015, 22:10

      Добротный нападающий.Очень старательный.Но слабоват для топ клубов.

      1
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      Рейтинг: +1532

      starche 10 июля 2015, 21:38

      Это не будет усилением.

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      Рейтинг: +345

      10-Lil KyAs-10 10 июля 2015, 21:21

      Был бы колоссальный успех для Севильи..

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      Рейтинг: +177

      Эксперт Зенита 10 июля 2015, 20:55

      Давай в Великий Зенит.Здесь бюджетные халявные деньги.

      1
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 10 июля 2015, 20:52

      Короче Севилья - мешок))))

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      Рейтинг: +102

      зигзаг 10 июля 2015, 20:32

      Лучшего отдали, абы кого взяли. Клуб однодневка Севилья, в титулах не заинтересованы.

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      Рейтинг: +407

      Vamos_Ramos 10 июля 2015, 20:30

      Знаете почему Рамзана Кадырова называют футболистом? Он отрезал головы русским солдатам и играл ими в футбол с чеченскими генералами....

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      Рейтинг: +30

      Ahli Sunna > Vamos_Ramos 10 июля 2015, 20:43

      а ты не заметил что то на м_у_д_а_к_о_в-провакаторов у людей 0 внимания в последнее время?

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      Рейтинг: +1775

      piercman 10 июля 2015, 20:27

      эй-эй! его же д-мо покупает! и жиньяка ещё! в очередь, тренеришка!

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