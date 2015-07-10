Эмери заинтересован в приобретении Чичарито

Мексиканский нападающий Чичарито может продолжить карьеру в "Севилье". В приобретении футболиста заинтересован лично наставник севильцев Унаи Эмери.



Напомним, что после перехода в "Милан" Карлоса Бакка андалусийский клуб находится в поисках забивного форварда. Минувший сезон Чичарито провел в аренде в "Реале", который не стал выкупать контракт мексиканца у "Манчестер Юнайтед", а наставник англичан Луи ван Гаал на футболиста не рассчитывает.