Эмери заинтересован в приобретении Чичарито

было бы не плохо для него.
Мексиканский нападающий Чичарито может продолжить карьеру в "Севилье". В приобретении футболиста заинтересован лично наставник севильцев Унаи Эмери.
Напомним, что после перехода в "Милан" Карлоса Бакка андалусийский клуб находится в поисках забивного форварда. Минувший сезон Чичарито провел в аренде в "Реале", который не стал выкупать контракт мексиканца у "Манчестер Юнайтед", а наставник англичан Луи ван Гаал на футболиста не рассчитывает.
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