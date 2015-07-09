Вьетто представлен в качестве игрока "Атлетико"

"Атлетико" провел презентацию экс-нападающего "Вильярреала" Лусиано Вьетто. Мероприятие прошло в Махадаонде, в нем приняли участие президент клуба Энрике Сересо и спортивный директор Хосе Луис Перес Каминеро.



По сообщению СМИ, 21-летний игрок обошелся мадридцам в 20 миллионов евро. Соглашение рассчитано на 6 лет.







Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.