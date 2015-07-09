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    Вьетто представлен в качестве игрока "Атлетико"

    "Атлетико" провел презентацию экс-нападающего "Вильярреала" Лусиано Вьетто. Мероприятие прошло в Махадаонде, в нем приняли участие президент клуба Энрике Сересо и спортивный директор Хосе Луис Перес Каминеро.

    По сообщению СМИ, 21-летний игрок обошелся мадридцам в 20 миллионов евро. Соглашение рассчитано на 6 лет.



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    Источник: ФК «Атлетико Мадрид»

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    09.07.2015 23:54
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +168

      Gorbuncov 10 июля 2015, 09:53

      Шикарное усиление.

      1
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 10 июля 2015, 08:06

      хорошо

      1
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    • ...
      Рейтинг: +188

      RUSTY8 10 июля 2015, 07:23

      игрок-то шикарный и перспективный
      но кажется рано он перешел в топ клуб
      может конкуренцию проиграть
      хотя дай бог что я ошибаюсь
      удачи лусиано
      предвкушаем трио альбиселесты
      ламела-виетто-икарди

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 10 июля 2015, 06:16

      Хорошее приобретение

      0
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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 10 июля 2015, 03:47

      нормальный игрок

      0
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      Рейтинг: +315

      Siegen 10 июля 2015, 00:13

      У Атлетико есть нюх на хороших напов-Торрес,Агуэро,Форлан,Фалькао,Коста!Посмотрим,как сложится у Виетто!

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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > Siegen 10 июля 2015, 00:14

      адьос гишпана!! 7-1

      1
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City 10 июля 2015, 00:06

      на балоттелли похож

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      Рейтинг: +315

      Siegen > Leicester City 10 июля 2015, 00:24

      Кот,который у тебя на Аве!

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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > Siegen 10 июля 2015, 00:29

      ты дальтоник что ли?

      0
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      Рейтинг: +128

      ArtNow 10 июля 2015, 00:05

      Хороший игрок для матрасников. Будет интересно посмотреть за ним в сильном клубе. Удачи!

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