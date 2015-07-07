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    Россия проиграла голландцам на старте Евро-U19

    Сборная России сегодня провела первый матч на Чемпионате Европы для игроков не старше 19-и лет, в котором проиграла сборной Нидерландов. Единственный мяч наша команда пропустила на 44-й минуте. Добавим, что с 62-й минуты россияне играли в меньшинстве ввиду удаления за две желтые карточки Александра Лихачева («Спартак»).

    7 июля,. Лариса (Греция). Стадион «АЕЛ Арена».

    Нидерланды – Россия – 1:0 (1:0).

    Россия: Митрюшкин, Чернов, Якуба, Лихачев, Макаров, Гулиев, Баринов, Головин, Мелкадзе (Гасилин, 64), Шейдаев (Нурисов, 79), Зуев (Жемалетдинов, 46).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2015 20:25
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    Комментарии (189)
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    старина
    1436343578
    Наши в группе смерти так что если и выйдут из группы то уже будет сродни героизму
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    OLEGTI
    1436344817
    достойно играли в отличие от основной команды за них не стыдно . а вот за 1 команду можно тока ....)))
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    Майкл59ru
    1436346514
    У России есть сборная? Не,не слышал.
    Ответить
    Forint
    1436353257
    Кошмар, все коррумпировано, везде свои любимчики, все зажрались и их все устраивает. зачем выкладываться когда все и так хорошо. У сборной России на сегодня нет ни настоящего, ни будущего. жаль!
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    Павлюченко 13
    1436356424
    А ведь у нас неплохой состав!
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    sts-35
    1436361341
    жаль
    Ответить
    Klasse
    1436363635
    абсолютно ничего страшного, даже отличный результат! лет через 5 все ребята сядут на жирные контракты в родной рфплочке и всё будет гуд) а то что голландцев никогда в жизни больше не обыграют- это уже дело десятое.
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    DK86USSR
    1436372760
    А сейчас кто для вас виноват? Тоже Капелло? Или дебильная молодежь с ворами из РФС?
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    spartak_88
    1436372817
    ахаха Голландию унизили тут)) с маленькой написав буквы
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    ologreds
    1694997653
    numo435054
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