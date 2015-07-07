Россия проиграла голландцам на старте Евро-U19

Сборная России сегодня провела первый матч на Чемпионате Европы для игроков не старше 19-и лет, в котором проиграла сборной Нидерландов. Единственный мяч наша команда пропустила на 44-й минуте. Добавим, что с 62-й минуты россияне играли в меньшинстве ввиду удаления за две желтые карточки Александра Лихачева («Спартак»).
7 июля,. Лариса (Греция). Стадион «АЕЛ Арена».
Нидерланды – Россия – 1:0 (1:0).
Россия: Митрюшкин, Чернов, Якуба, Лихачев, Макаров, Гулиев, Баринов, Головин, Мелкадзе (Гасилин, 64), Шейдаев (Нурисов, 79), Зуев (Жемалетдинов, 46).
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