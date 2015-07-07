Сборная Микронезии просит помощи у ФИФА после 114 пропущенных голов в трех матчах

Сборная Федеративных штатов Микронезии попросила помощи у ФИФА после того, как потерпела три разгромных поражения в Тихоокеанских играх с общим счетом 0:114.



Команда уступила сборным Таити (0:30), Фиджи (0:38) и Вануату (0:46).



Главный тренер сборной Стэн Фостер обратился к ФИФА с просьбой признать национальную федерацию, что откроет доступ к технической помощи со стороны международной организации:



"Я надеюсь, что ФИФА приедет к нам на следующей неделе с инспекцией и определит нас в азиатскую зону. Если это произойдет, мы сможем получать техническую помощь и все, что за этим последует. Это будет отличным подспорьем для команды".



Федеративные штаты Микронезии на данный момент не являются членами ФИФА.



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