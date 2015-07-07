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  • Сборная Микронезии просит помощи у ФИФА после 114 пропущенных голов в трех матчах

Сборная Микронезии просит помощи у ФИФА после 114 пропущенных голов в трех матчах

7 июля 2015, 12:57
226

Сборная Федеративных штатов Микронезии попросила помощи у ФИФА после того, как потерпела три разгромных поражения в Тихоокеанских играх с общим счетом 0:114.

Команда уступила сборным Таити (0:30), Фиджи (0:38) и Вануату (0:46).

Главный тренер сборной Стэн Фостер обратился к ФИФА с просьбой признать национальную федерацию, что откроет доступ к технической помощи со стороны международной организации:

"Я надеюсь, что ФИФА приедет к нам на следующей неделе с инспекцией и определит нас в азиатскую зону. Если это произойдет, мы сможем получать техническую помощь и все, что за этим последует. Это будет отличным подспорьем для команды".

Федеративные штаты Микронезии на данный момент не являются членами ФИФА.

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Источник: Р-Спорт
Кубок Азии Азия
Комментарии (226)
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Макалай Калкин
1436263279
Появилась девушка в редакции, и, вот, сразу классная новость! не то, что эта опера с витселем и миланом))
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REDWHITE_
1436263387
у них акинфеев в воротах, что ли???
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The_BESTolo4b
1436264125
Leicester City просит помощи у палаты номер 6
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Пластун
1436265430
Раналда уже просит Реал отпустить его в Микронезию!!!!! Бундесимка, ахадка, нгуаша и тайсончик с прочими роналдаблудами очень желают этого. Он же перегонит Пеле самого. Криш, велком ту Микронезия!!!
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Z O D I A C
1436266429
Прямо-таки кошмар Капелло) Для тех, кому интересно: Vanuatu 46–0 Micronesia Goals: T. Kaltack 2', 18', 27', 49', 53', 56' Nicolls 3', 16', 37', 45+3' Unknown 50', 57', 61', 64', 65' Unknown 72' J. Kaltack 4', 6', 17', 34', 37' Unknown 44', 45', 45+2', 47' Unknown 54', 59', 60', 66', 73' Unknown 90+3', 90+4' Mansale 12', 20', 29', 30', 36' Damalip 14', 45+1' B. Kaltack 23' Nikiau 55' Rogara 68', 89' Manuhi 74' Andrew 90'
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Overbeer
1436267348
походу им еще в перерыве забивали)
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Espana-Deutschland
1436268560
Лучше не приезжайте на матчи, так хоть технари 3-0 засчитают вам.
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gentlewolf
1436274569
Если Микронезии ФИФА окажет помощь, то надо будет срочно устроить спарринг с нашей сборной. И проиграть. Тогда ФИФА будет некуда деваться, и они окажут наконец помощь нам?
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vampir1991
1436274878
Ребятам перед матчем правила хотя бы рассказали?
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Gorbuncov
1436276053
Просто тренер Микронезии немного не угадал с заменами, не фартануло.
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