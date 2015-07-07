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    Туран поблагодарил "Атлетико"

    Полузащитник "Барселоны" Арда Туран сказал прощальные слова своему уже бывшему клубу - мадридскому "Атлетико".

    "Это были четыре незабываемых сезона. Я жил буквально каждым моментом. Никогда не забуду партнеров, болельщиков и всех работников "Атлетико". Спасибо им за все", - сказал на прощание хавбек.

    Напомним, что ближайшие полгода Туран будет пребывать без соревновательной практики ввиду запрета "Барселоны" на регистрацию новых футболистов.

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    Источник: ФК «Атлетико Мадрид»

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    07.07.2015 00:12
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 7 июля 2015, 11:16

      хорошо

      0
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      Рейтинг: +20

      doktor shvarz 7 июля 2015, 11:09

      замена для Пуёля )
      характер и дух у него есть и главное до конца

      0
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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 7 июля 2015, 09:24

      Пока на хорошем уровне играет в европе. Обычно турки по пылят там пару лет и домой едут)

      0
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      Рейтинг: +196

      Forint 7 июля 2015, 09:24

      уважаю Арду. может пол годика побегает за Барселону Б. Как суарес.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 7 июля 2015, 00:31

      Молодец.

      2
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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 7 июля 2015, 00:31

      в 28 лет сам себя лишил игры на полгода...хм

      0
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      Рейтинг: +90

      zenmicro 7 июля 2015, 00:16

      настоящий чурка...предал своих ради маловероятной возможности играть с топами

      1
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      Рейтинг: +50

      kanuni > zenmicro 7 июля 2015, 00:22

      "Чурка" играет в Барсе,чего не добавился ни один российский игрок,застрелись.

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50

      kanuni > vladik12 7 июля 2015, 00:46

      В дубле

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +90

      zenmicro > kanuni 7 июля 2015, 00:48

      у тебя ник куни? верно? налижись х)

      1
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      Рейтинг: +50

      kanuni > zenmicro 7 июля 2015, 05:56

      Мошонку мою пососи,монстр.

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      Рейтинг: +15

      Парвиз070 > zenmicro 7 июля 2015, 09:57

      этот Чурка чемпион Испании, финалист ЛЧ, и один из лучших в мире в своем амплуа! а ты Богатырь чего добился? Расист хренов! вот такие как ты позорят Русь! и по таким как ты остаются [непечатное слово ]овые впечатление о великой стране!

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      Рейтинг: +3416

      FRZZ > zenmicro 7 июля 2015, 11:10

      Сам ты чурка по всей видимости, человек поблагодарил и попрощался со своими.

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